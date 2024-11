Időről időre megnyílik a föld Somogyban: az első kráter Somogybabodon a Petőfi utcától alig ötven méterre keletkezett. A 200 méter hosszú és helyenként 10-12 méter mély szakadék még 2010-ben jött létre, s sokáig katasztrófaturisták látogatták rendszeresen. Egy kis lyukból lett óriási kráter Pamuk határában még 2016-ban, hamarosan 20 ezer köbméteresre nőtt. Tíz méter mély krátert fedeztek fel a Somogy megyei Andocs határában is, ahol a szakadék elnyelt egy földutat.

Egy Topnárhoz közeli lucernásban nyílt meg a föld 2018-ban. Tóth István a kráter mellett.

Az óriás kráterek megfigyelője Tóth István kaposvári növényvédelmi szakmérnök, aki ma is nyitott szemmel járja a vidéket, hátha felfedez újabb hasadékokat. – Fürkészem a vidéket, és néhány helyen keletkeztek is, de szerencsére nem óriási mélységben – mondta Tóth István. – Az árkos talajerózió nyomaival sokfelé találkozni. Főként ott jelennek meg, ahol ritka térállású növényeket, kukoricát vagy napraforgót vetettek, ám a kalászosok és a repce veteményben kevésbé tesz kárt. Ott okoz gondot, ahol 50 centinél mélyebb az árok, és a kombájn vezetője nem veszi észre. Az utóbbi években jóval szárazabb lett vármegyénk időjárása. Ahol a löszös, homokos talajtípus szerkezete erre hajlamos volt, ott már korábban bekövetkeztek a nagy földomlások – mondta.

A pamuki kráter egy emeletes házat is elnyelt volna, de a területét már lezárták.

– A somogyvári termelőszövetkezet készített egy észak-déli vízelvezető árkot, ezzel meggátolták a szakadék növekedését – válaszolta Tóth Csaba polgármester. – Így elhárult a veszély.

Somogybabodon is megnyugtatóan lezárult a kérdés. – A szakadékot feltöltötték, ma már személyautóval is lehet közlekedni a helyén – felelte érdeklődésünkre Káldi László polgármester. – Az önkormányzat is tett érte bőven, és volt egy útépítés nálunk, és az onnan származó földet a hasadékba lehetett borítani. Így tűnt el a kolosszális kráter.

Andocson sincs már nyoma a hasadéknak.

– A termőföld tulajdonosa visszatemette a legjobb tudomásom szerint – mondta Werner Józsefné polgármester. – Elég nagy terület volt, a szakadékba három kombájn is elfért volna. Újabb árkok azonban szerencsére nem keletkeztek.