A rendelettervezet alapján a közúti közlekedés területén jelentős újítás lenne, hogy az új típusjóváhagyási eljárás egyszerűbbé válik, írta a portfolio.hu. Az olyan új járművek esetében, amelyeket a gyártó vagy annak hazai képviselője értékesít és amelyek típusát a közlekedési hatóság már regisztrálta az EK típusjóváhagyó rendszerben, nem lesz szükség külön műszaki vizsgálatra a forgalomba helyezés előtt. A lépés vélhetően csökkentené az adminisztratív terheket és felgyorsítja az új járművek forgalomba helyezését.

Változások jöhetnek a műszaki vizsga és a KRESZ terén is

Fotó: Unger Tamás

– Üdvözöljük az európai ügyintézés irányába történő módosítást – hangsúlyozta szerdán Máté Gergely, az Autó Máté Kft. ügyvezető-tulajdonosa. – Fura, hogy egy új autónál, – ami a közúti forgalomban nulla kilométert futott, s melyre a gyártó a gépjármű műszaki állapotára vonatkozóan szavatosságot és jótállást vállal – az első forgalomba helyezés előtt műszaki vizsgáztatást kell elvégezni. Ha ebben változás lesz, akkor örülök, mivel várhatóan csökken az adminisztráció és a vásárlók költsége.

A cég három városban - Siófok, Balatonboglár, Dunaújváros - összesen öt autómárka modelljeit értékesíti. Máté Gergely azt mondta: évente több száz új gépkocsi műszaki vizsgáztatását végzik el. A szakember szerint a műszaki vizsgával kapcsolatos változás hosszú távon is fontos lehet.

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi szervezetének elnöke érdeklődésünkre szerdán elmondta: a műszaki vizsgával kapcsolat változás hasznos lehet. A várható KRESZ-változás kapcsán rámutatott: továbbra sem emelné, de nem is csökkentené az érvényben lévő sebességkorlátokat, akárcsak a zérótoleranciát.

– Sűríteném az ellenőrzéseket, egyelőre nincs jobb módszer arra, hogy javuljon a közlekedési helyzet – mondta. – Ugyanakkor keményen szankcionálni kell azokat, akik nem hajlandóak betartani a szabályokat. Újabban egyesek leszoktak az irányjelző használatáról, a figyelmetlenség is gondot jelent, vannak, akik nem adják meg az elsőbbséget a másik járművezetőnek.

Fotó: Mészáros János

KRESZ, műszaki vizsga: beszerzik az iratokat

További változás, hogy a közúti vizsgálatok során egyszerűsödik a képviseleti eljárás. Az időszakos műszaki vizsgálatokra benyújtott kérelmek esetén az üzembentartó képviseletét elláthatja az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak irataival, írta a portfolio.hu