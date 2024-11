Tamás Zoltán, a kaposvári King-A-Ford Tamás Autósiskola ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta: nem hallott erről az új KRESZ-változásról, ám aki szeretne motorozni, annak jó lenne a változás.

KRESZ-változás lesz.

Fotó: Lang Róbert

– Nem tudom, hogy a szabálymódosítás mikor és hogyan lépne életbe – hangsúlyozta. – Ha hatályos lesz az előírás, akkor szerintem megemelkedne a 125 köbcentis motor vásárlások száma már jövőre.

A szakember arra nyomatékosan felhívta a figyelmet: biztonsági szempontból nem mindegy, hogy valaki két vagy négy keréken közlekedik. Horváth István, a nagyatádi T-atád Autósiskola ügyvezetője kérdésünkre kifejtette: a pillanatnyi rendszer tökéletes, ám egyes hírek szerint mindennemű gyakorlat nélkül felengednék ülni a 125 köbcentis motorra azokat, akiknek B-kategóriás jogosítványuk van.

A tervezett KRESZ-változásnak nem mindenki örül

– Szerintem ez nem lenne jó gyakorlat, hiszen így bárki majd alanyi jogon vezetheti a 125 köbcentis motort és a baleset lehetősége értelemszerűen megnő – jegyezte meg. – Akiknek most B-kategóriás vezetői engedélyük van, azok személyautót, illetve 50 köbcentis mopedet vezethetnek.

Horváth István azt mondta: most aki B-s jogosítvánnyal 125 köbcentis motort szeretne vezetni, annak előbb elméleti Kresz-vizsgát kell tennie, utána tanpályán járműkezelési vizsga következik, majd a forgalmi vizsga. Amennyiben minden sikerül, akkor az illető kap egy bejegyezést a jogosítványába, hogy az A1 kategóriát megszerezte.

Szigorúbban szabályozzák majd a motorosok védőruházatát is, a bukósisakon túl kötelezővé válhat a közúton a kesztyű, a bokát védő motoros cipő vagy akár a motoros kabát viselése is, derült ki az 5percblog.hu cikkéből. Horváth István szerint lényeges, hogy minél biztonságosabb védőruházatot használjanak a motorosok.

- Egy ilyen javaslattal egyetértek, tökéletes a törekvés - húzta alá Horváth István. - Azt érdemes tudni, hogy költségesek a felszerelések, viszont használatukkal a motorosok sérülési lehetősége nagymértékben csökken.. Régen, a '70-es, '80-as években motoroztam, a Simson és a Pannónián kívül annak idején egy ETZ-t is hajtottam. Nyilván azóta óriásit változott a világ ezen a téren is, de szerintem jó motorozni, ami sokak szenvedély Somogyban is.