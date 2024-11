A Krúdy Nap immár hagyományos eseménynek számít a Siófoki Szakképzési Centrum égisze alatt, amelyet idén a halételek tettek izgalmassá. A csütörtöki rendezvényen a siófoki Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium, valamint a marcali Hikman Béla Szakképző Iskola diákjai kapták meg a lehetőségeket, hogy bizonyítsák kreativitásukat és szakmai tudásukat egy menüsor megalkotásával.

A Krúdy Nap gasztronómiai versenyén a siófoki diákok elhivatottan készítették a kreatív halételeket

Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

A versenyzők feladata egy leves, egy egészben sült hal és két köret elkészítése volt, ami a magyar konyha hagyományait ötvözték a modern gasztronómiai irányzatokkal. Pulai Szilvia, a Krúdy iskola végzős tanulója lecsópürét és grillezett pisztrángot készített rác módra, amely mellé francia rakott burgonyát is tálalt. Szilvia profi mozdulatokkal vágott, aprított, készítette elő az alapanyagokat, de nem csak a szakácsok mérettették meg magukat. Az elkészült ételköltemények az asztalokra is a legnagyobb szakértelemmel lettek tállalva.

A közönség megfigyelhette, ahogy a pincérek a verseny részeként tálalás részeként a vendégek előtt filézik a frissen készült halakat, szemléltetve, milyen szoros összhang szükséges a konyhai és felszolgáló csapatok között.

Senki se maradt program nélkül

A gasztronómiai versenyek a diákok mellett számos szakmai program is várta. A résztvevők különféle előadásokon vehettek részt, amelyek során megismerhették a cukrászat és borászat rejtelmeit, de adatvédelem és jogi ismertetők is színesítették a napot. Sportbemutatók, rendészeti és honvédelmi programok is vártak mindenkit, hogy a diákok teljes képet kapjanak egy lehetséges karrierutakról és a szakmai kihívásokról.

Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítójának és tiszteletbeli elnökének fővédnöksége mellett az eseményen az iskola partnerei, köztük több áruházlánc is jelen voltak, bemutatva a diákoknak, hogy a kereskedelem milyen lehetőségeket kínál. Így a résztvevők nemcsak a konyhai, hanem az üzleti életbe is bepillantást nyerhettek.

Mesterek és tanítványaik a Krúdy Napon

Az idei Krúdy Nap egyik kiemelt témája a duális képzés fontossága volt, amelyet Witzmann Mihály országgyűlési képviselője is méltatott.

„A jövő szakembereinek felkészítése csak akkor lehet teljesen, ha valódi munkakörnyezetben sajátítják el azokat a készségeket, amelyek a munka világában is megállják a helyüket” – emelte ki Witzmann Mihály.

Szamosi Lóránt kancellár pedig hozzátette, hogy a Krúdy Nap kiváló lehetőséget ad arra, hogy a diákok visszajelzést kapjanak, és a partnercégek is értékelik a tanulók felkészültségét.