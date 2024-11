Kutyások, itt a remek hír! A MÁV a balatoni tesztidőszak pozitív fogadtatása után mostantól minden InterCity járaton engedélyezi, hogy kedvenceink pórázon és szájkosárral utazzanak. Vége a hordozós szabálynak, egyszerűbb és kényelmesebb lett a kutyaszállítás az utazás közben!

Novembertől megváltoznak a kutyaszállítás szabályai: pórázon és szájkosárral is utazhatunk kedvenceinkkel az InterCity járatokon, a balatoni tesztidőszak sikerének köszönhetően

Forrás: MÁV

Miért vártuk ezt annyira?

Ha idén nyáron a Balatonra utaztunk a kutyáinkkal, már tapasztalhattuk, hogy kicsit könnyebb volt a helyzet, mert nem volt szükség szállítóboxra, csak póráz és szájkosár kellett. Azóta is abban reménykedett minden kutya gazdi, hogy ez a könnyítés véglegessé válik, és lám, a MÁV meg is lépte! November 5-től minden InterCity vonaton érvényes ez a szabály, így bárhová indulunk az országban, kényelmesebben és stresszmentesebben utazhatunk a kutyáinkkal.

Mit kell tudnunk a kutyaszállítás új szabályáról?

Az új szabályok alapján zárt hordozó nélkül is felvihetjük kedvencünket a helyjegyes vonatokra, csak a póráz és a szájkosár használata kötelező. Az oltási igazolvány legyen nálunk, mert a jegyvizsgáló kérheti, és továbbra is szükség van kutyajegyre vagy országbérletre. Többre nincs is szükség és most végre úgy utazhatunk, ahogy kedvencünknek is a legjobb!

És mennyi lesz ennek az ára?

A jó hír az, hogy 500 forintos kutyajeggyel bárhová mehetünk, és ha gyakran utazunk együtt, az országbérlet még kedvezőbb lehet: havi 1890 forintért korlátlan utazást biztosít minden MÁV vonaton, de akár a HÉV és a VOLÁNBUSZ járatain is. Így nem kell újra és újra jegyet váltani.

A szabályok gondoskodnak arról is, hogy a többi utas számára se legyen zavaró a kutyás utazás. Ha valaki nem szeretne kutya mellett ülni, kérésére új helyet biztosítanak. A nagyobb testű kutyák pedig továbbra is csak a nem helyjegyes vonatok peronján utazhatnak – szóval ők most még várhatnak a könnyítésekre.