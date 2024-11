Egy hete zárult a balatoni viharjelzés szezonja, amely április 1-től október 31-ig szolgálta a fürdőzők és a vízen tartózkodók védelmét. Kevesebb volt a vihar ebben az időszakban, de sokkal élénkebb volt a légmozgás a tónál.

Télen és novembertől már nem működik a LED-es viharjelzés, pedig olvasóink közül többen is jelezték, hogy szerintük szükséges volna ilyenkor is. Ezen a véleményen van Tóth Balázs balatonlellei vállalkozó is.

Megváltoztak a tó használati szokásai. A horgászat, szörfözés, vitorlázás, SUP-ozás miatt télen is rengeteg ember használja a vizet. Amikor 13 éve elkezdtük a téli vitorlázást, mindenki furcsán nézett ránk. Ma már rengetegen sportolnak télen is, nem lenne haszontalan a viharjelzés ilyenkor sem, de nem tudom, mekkora költsége van. Mindenesetre az emberéletet nem lehet pénzben mérni

– vélekedett Tóth Balázs.

A horgászat, szörfözés, vitorlázás, SUP-ozás miatt télen is rengeteg ember mártózik meg a Balatonban.

Nem csak a tó körüli téli aktivitás miatt lenne fontos a viharjelzés, hanem az óraállítás miatt nehezebb a tájékozódás a vízen.

Nagyon jó lenne, ha folyamatosan lenne, sokan járnak le pecázni és korán sötétedik, pár éve volt baleset is emiatt.

-idézte fel Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke. Felhívta a figyelmet, hogy a zsebben lapuló okostelefon jó szolgálatot tehet a vízen tartózkodóknak.

Habár többen amellett vannak, hogy éven át üzemeljen a rendszer, Horváth Ákos meteorológus szerint ennek nem lenne sok értelme. Novemberben szinte menetrendszerűen megjelenik a köd és nem lehet távolba látni, ezért hiába is működne a fényjelzés. A másik ok, hogy annyira lehűl a levegő és a víz is, hogy ilyenkor elfogynak a horgászok a vízről, vélekedett a Siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetője. Rámutatott, hogy esetleg mobilos alkalmazások segítségével lehetne ebben az időben is tájékozódni a tavi időjárási viszonyokról.