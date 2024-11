Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Országos Mentőszolgálat javasolja, hogy a temetőkben folyamatosan figyeljenek és vigyázzanak a kisgyermekekre, hiszen futkosás, bújócskázás közben egy régi, meglazult sírkő könnyen ledőlhet és akár halálos balesetet is okozhat. A balesetveszély elkerülése érdekében a mentősök ovva intik az autósokat mert a megnövekedett forgalomban szokásosnál is óvatosabban kell közlekedni. A sírokat felkeresőknek pedig a korai sötétedés miatt hasznos lehet a zseblámpa használata a temetőkben. A temetők, sírok felkeresése sokaknak komoly fizikai erőpróbát, megterhelést jelent, ezért az alapbetegségben szenvedők, gyenge fizikumú, idős emberek gondosan tervezzék meg a programjukat és lehetőleg vigyék magukkal szükség esetén szedett gyógyszereiket is.