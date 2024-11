Aki gyakrabban sétál Kaposvár utcáin, előbb utóbb eljut a Berzsenyi parkba. Onnan kis szerencsével már megpillanthatta az elmúlt években egy jobb sorsra érdemes, ám mégis hánytatott sorsú épület udvarán magát a barna csodát: egy Lincoln Continental Mark III-at. Az amerikai autógyártás talán egyik leginkább megalomán gépét, aminek tervezését látszólag egyetlen cél vezérelte: nem spórolunk semmit!

A Lincoln Continental Mark III most még finoman szólva is törődést igényel

Fotó: Barkóczy László

Így tett Reiter Antal is egy szolidabb őszi napon, és a családi séta alkalmával született meg benne a döntés, hogy újra autót csinál, az évek óta egyre rosszabb állapotban lévő járműből. De mint mindig, a restaurátor nem csupán egy autó vesz ilyenkor, hanem egy történetet is.

– Ezt a típust 1969-71 között gyártották, ez volt az akkoriban gyártott legnagyobb amerikai autó, ami a motorját és karosszéria méretét illeti – avatott be a részletekbe Reiter Antal. – Nagy különlegessége, hogy akkoriban nem tudták az amerikai tervezők, hogy hova tegyék ezt a hatalmas méretet. Mert izomautónak nagy volt, hiszen több mint öt és fél méter hosszú. A gömbölyű formák akkoriban még egyáltalán nem számítottak divatosnak, így azt is elvetették. De mégis máshogy kellett kinéznie, mint az akkoriban nagyon népszerű, és aztán ikonikussá is váló Cadillac Eldorádó, vagy a Buick Riviéra, hiszen azokat a General Motors gyártotta, ez pedig a Ford Motor Company tervezte volna. Ezért találták ki erre a behemót téglatestre, hogy az elején legyen Rolls-Royce szerű rácsozás, hátul pedig a harmincas évek beli pótkerék púppal záruljon az autó a csomagtérfedélnél. Végül az elsőnek furcsának hangzó formaterv bejött, az eladási listák élére repítette ezt a típust.

Lincoln Contonental Mark III: tele extrával amik többnyire működnek is

Az autó hiába 53 éves, olyan extrákat tartalmaz, amit még sok mai autó is megirigyelhet. Volt benne blokkolásgátló, tárcsafék elől, légkondícionáló, tempomat is. A tetőn és az üléseken igazi marhabőr feszült egykor, de az igazi diófa berakások a műszerfalon még mindig régi fényükben csillognak. Az autó különlegessége, hogy egy Cartier órát is kapott, azonban ebbe még életet kell lehelnie a restaurátornak. Noha két ajtós, mégis négy automatikus ablakkal szerelték. Azért nem elektromos, mert Reiter Antal elmondása szerint ezen az autón szinte minden levegővel működött.