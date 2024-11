Különleges volt az alkalom azért is, mert éppen 25 éve nyitotta meg szalonját Kaposváron a kifinomult eleganciájáról ismert divattervező.

– Egy nagyon különleges kollekcióval készültem, száz darab ruhát mutattunk be a közönségnek, amire már régóta vártak a vásárlóim, hiszen öt éve, a Covid-járvány óta nem volt divatbemutatóm – mondta Lovász Márta kérdésünkre. Előtte azonban húsz éven át hagyományosan ősszel bemutatta a következő szezon legfelkapottabb trendjeit.

Virágos darabok és klasszikus színek dominálnak Lovász Márta bemutatóján Fotó: Lang Róbert

Most is ezt tette, a legújabb divatirányzatok ihlették a fekete, fehér, vajszínű és bézs ruhákat.

– Az első kollekcióban elsősorban meleg, téli anyagokat használtam, tehát gyapjút, pamutot. A bemutató második felében látott darabok nagyon üdék, a piros, kék, zöld árnyalatok dominálnak benne – mondta a kaposvári divattervező. Hozzátette: most az a trend, hogy minél nagyobb virágok legyenek a ruhákon. Ez lehet magán az anyagon, de kitűzőkön, csipkével rátéttel is. Lovász Márta pedig csavart még egyet a trenden, hiszen a friss színvilágot és hatalmas virágokat extravagáns formákkal ötvözte.

A Chanel kollekció Lovász Márta kedvence

A divatbemutató harmadik részében a Chanel kollekciót vonultatták fel a modellek, amely a saját bevallása szerint a divattervező kedvence. A legújabb darabok jellemzője, hogy a rojtok mellett a csipke applikációk és virágmotívumok is megjelennek rajtuk. Ezeken a ruhákon a vaj, bézs, és az arany színek dominálnak, de a tervező lilát is becsempészett a ruhadarabokba.

Fotó: Lang Róbert

A divatbemutatóra ellátogatók ihletet meríthettek a szilveszteri bulikhoz is, hiszen a kifutón természetesen estélyik és partiruhák is helyet kaptak.

Az est egyik érdekessége volt, hogy korábbi vásárlókat is meginvitált Lovász Márta, hogy jöjjenek el és mutassák be az általuk választott ruhákat. Ez olyan jól sikerült, hogy nem csak örömanyák, de örömapák is vonultak a kifutón.

A divatbemutatón Janza Kata Jászai Mari-díjas színművésznő lépett fel, hiszen évek óta Lovász Márta készíti a fellépőruháit. A színésznő természetesen ezúttal is egy Lovász Márta kreációban állt a színpadra.