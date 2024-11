Közmeghallgatáson mutatták be az M90-es gyorsforgalmi út terveit a kaposszerdahelyieknek szerdán. Regenyei Krisztina, az egyik ott élő elmondta, mindegyik nyomvonalterv előnyeit és hátrányait is megismerhették a tanácskozáson. Többen is elmondták véleményüket arról, hogy miért nem lenne jó, ha a település közvetlen szomszédságában épülne meg a gyorsforgalmi út.

Az M90-es tervezett nyomvonala

– Azért költöztem ki a belvárosból a faluba, mert csendes körülmények között szeretnék élni, és nem a zajban – mondta Regenyei Krisztina. – Tudom azt és többen is ezt valljuk, hogy fejlődni kell a régiónak, vannak gazdasági érdekek, de nem mindegy, hogy azt milyen áron érik el – tette hozzá.

Hallgassa meg podcas-tünket, melyben Móring József Attila országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP), a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztosa az M90-es útról is beszélt.