– Az eredetileg jövőre tervezett skandináv körút idén valósult meg, ahol Dánia, Finnország, Norvégia, valamint Svédország mesés tájait fedeztük fel – mondta el kérdésünkre Borbély Gábor, vagy ahogy sokan ismerik, Macidoki. – Az utazás fő célja Rovaniemi volt, ahol a Mikulás lakóhelye található, az északi sarkkörön. Kisfiunk, Misi nagyon várta ezt a találkozót, és végül minden várakozást felülmúlt az élmény.

Macidoki a vikingeket, Misi a Mikulást kereste

A család Finnországban töltötte a legtöbb időt, ahol nemcsak a varázslatos havas tájak nyűgözték le őket, hanem egy különleges találkozás is emlékezetessé tette az utazást. – Egyik este, vacsora közben egy fiatalember jött oda hozzánk, és magyarul üdvözölt minket. Kiderült, hogy a párjával Inariban dolgozik a téli szezonban, és a Kaposvár melletti Batéból jöttek. Megdöbbentő volt, hogy ilyen távol is találkozhattunk hazaiakkal – folytatta az út részleteivel Gábor.

Macidoki és családja élvezte a túra minden percét

Az út során – melyet egy igazi mentőautóval tettek meg – a család napi 300-500 kilométert vezetett, pihenőkkel megszakítva. Koppenhágából Stockholmba az Öresund hídon keresztül érték el, majd onnan Finnországba komppal keltek át. Helsinkiben barátaik vendégszeretetét élvezték, ahol Gáborék kisfia, Misi a helyi gyerekekkel is könnyen megtalálta a közös hangot. – A finnek nagyon barátságosak voltak, és ez Misinek is feltűnt. Az egész utazás hatalmas élmény volt, amit sosem felejtünk el – mondta Gábor, aki hozzátette, hogy a hideg északi tájak látványa mindenkit lenyűgözött. A család számára ez az utazás nemcsak a Mikulással való találkozás miatt marad emlékezetes, hanem a váratlan fordulatok és a különleges találkozások miatt is.