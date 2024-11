Az eredmény minden eddigi rekordot megdöntött, és a nélkülöző családok számára 75 ezer élelmiszercsomag elkészítését teszi lehetővé. A tavalyi év eredményeit tíz százalékkal sikerült túlszárnyalni, ezzel végleg magunk mögött hagyva a két évvel ezelőtti, inflációval és ársapkákkal terhelt időszakot, amikor a felajánlások harmadával estek vissza a szokásos szinthez képest – írja a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közleményében.

Rekordot döntött a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Országos élelmiszergyűjtő akciója. Fotó: Laszlo Bodis

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület idén 365 helyszínen, 6500 önkéntessel dolgozott



Az idei akció a 2021-es csúcsot is meghaladta, amely korábban az Élelmiszerbank legsikeresebb gyűjtése volt. A most összegyűlt élelmiszerek mennyiségével az Egyesület célja, hogy az év végéig összesen 500 ezer csomagot juttasson el a rászorulókhoz. A rekordot nemcsak a nagyobb helyszíni részvétel hozta meg, hanem a 6500 önkéntes munkája is, akik az adományok gyűjtése mellett szívélyes fogadtatással, biztatással és szolidaritásukkal tették különlegesebbé az eseményt. A felajánlott élelmiszerek közül idén is a cukor, a liszt, a tészta és az étolaj voltak a legnépszerűbbek. Az édességek aránya azonban visszaesett, részben azért, mert a szaloncukrok még nem érkeztek meg a boltok polcaira – tették hozzá.

Az adományozást egyszerűbbé téve egyes Tesco áruházakban előre összeállított adománycsomagokat is meg lehetett vásárolni, amelyek egy négyfős család ünnepi vacsoráját biztosítják. Ezekből 4803 darabot ajánlottak fel a vásárlók. Az ilyen újítások mellett is elmondható, hogy a kampány fő ereje az emberek közvetlen adományozási hajlandóságában és az önkéntesek elkötelezettségében rejlett – áll a közleményben

Az összegyűjtött 374 428 kilogramm tartós élelmiszer és az ebből készült 74 886 csomag azt mutatja, hogy a társadalom együtt képes választ adni a nélkülözés kihívásaira.