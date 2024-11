A portugáliai Viseuban rendezték meg idén a világ legrangosabb sajtversenyét, a World Cheese Awards-t. Ebben az évben 47 országból 4786 sajt vett részt a megmérettetésen, amelyeket 40 ország 240 zsűritagja – köztük sajtszakértők, technológusok, sajtbírák, -kereskedők, gasztronómiai újságírók és szakácsok – értékelt. A 12 döntős sajt közül az év sajtjának

a portugál Quinta do Pomar sajtműhely Queijo de Ovelha Amanteigado sajtját választották, ami egy nyerstejből, növényi oltóval készült lágy juhsajt.

A magyar kisüzemi és kézműves sajtkészítők 2 arany, 9 ezüst és 8 bronz minősítéssel gazdagodtak a megmérettetésen. A 2024-es World Cheese Awards eredményei megerősítik, hogy a magyar sajtkészítők kiváló munkát végeznek, és a magyar sajtok egyre nagyobb elismerést vívnak ki. Ebből a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) több éve zajló képzési programsorozatának eredményessége is látszik, a Magyar Tejgazdasági Kutató Intézettel szervezett mosonmagyaróvári technológiai alapkézésektől a kamarai szervezésű franciaországi tanulmányutakig.

Évről évre nő a részt vevő sajtkészítők száma és a díjazottak száma is. A Magyar Sajtkészítők Egyesületének célja a magyar sajtkultúra fejlesztése, melyet a sajtkészítők képzésével, a sajtbírálat fejlesztésével és a fogyasztói szemléletformálással szeretnének elérni. A szervezetet ezen törekvésében a NAK, valamint a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács is támogatja. – Nagyon büszke vagyok az összes magyar sajtkészítő sikereire, látom, ahogy évről évre egyre jobb eredményeket tudunk elérni, egyre jobb sajtokat készítünk és már külföldön is elkezdtek felfigyelni ránk. Tanuljunk tovább, dolgozzunk keményen és hozzuk el Magyarországra a kézműves sajtok forradalmát – értékelte az elért eredményeket Elek Szabolcs, a Magyar Sajtkészítők Egyesületének elnöke, a Breier Farm sajtmestere.

A 2024-es World Cheese Awards magyar díjazottjai:

ARANY MINŐSÍTÉS

Breier Farm – Pilisi Sajt 9 hónapos

Caritas Vidékfejlesztés – Gyergyói Kézműves Sajt

EZÜST MINŐSÍTÉS

Csíz Sajtműhely – Baracskai Félkemény Öreg Sajt