A hagyomány szerint Szent Márton ünnepe már a honfoglalás előtt is jelentőséggel bírt hazánk területén. Az ünnep elengedhetetlen része a libapecsenye és az új bor, amelyet ekkor szokás először megkóstolni. Ebben az időszakban az éttermek mindig különleges fogásokkal készülnek látogatóik számára. Ez idén sem lesz máshogy a balatonlellei Kedvesem Bisztróban: Már javában elkezdtük a készülődést és szerencsére még mindig nagy érdeklődés van a Márton napi ételekre, a vendégek nagyon kedvelik ezt a gasztronómiai hagyományt, fogalmazott Nagy Lexi, házigazda. Kiemelte, hogy az érdeklődők nem csak pár napig kóstolhatják meg a különleges ételeket.

Kaposváron egy belvárosi étteremben is készülnek a hagyományőrző fogások. Nálunk a vendégek péntektől hétfőig tudják majd megkóstolni a Márton napi menüt. Ami az idei évben érdekes, hogy november 11-e hétfőre esik, de ennek ellenére is sok a foglalásunk arra a napra – mondta az étterem tulajdonosa, majd hozzátette, hogy szerinte az emberek ezt egy jó kikapcsolódásnak élik meg.