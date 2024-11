– Van egy külön Facebook-csoport, ahol lehet kérdezni direktben a kollégákat és érdemes is, hiszen nagy a tét – hívta fel a figyelmet Gombos Péter. Sajnos gyakran találkozunk azzal, hogy valaki lecsúszik, mert egy adminisztratív hibát követ el. Ma is tartottunk egy olyan tájékoztatót, ahol lépésről lépésre elmagyarázták a kollégáim, hogyan tudnak jelentkezni a leendő hallgatók. És még lesz olyan nyílt napunk, ahol online ki is lehet tölteni a jelentkezést és mi segítünk.

Aki most lemaradt a MATE nyílt napjáról, december 7-én és januárban is bepótolhatja. Az év utolsó, és 2025 első hónapjában is lesz lehetőség meggyőződni arról, mennyire színes képzéseket kínál a Kaposvári Campus agrár-, művészeti-, gazdaságtudományi- és pedagógiai területeken.