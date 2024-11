Az eseményen elhangzott, az „okos” bútorokhoz különféle bútorelemeket, lineáris motorokat gyártó vállalkozás a kezdetben 80 embernek, majd ahogy bővül a termelés, legalább 200 dolgozónak adna munkát.

Szita Károly a megbeszélés után szervezett tájékoztatón elmondta, a cég november harmadik hetében elkezdi telepíteni a gépeket a gyárba, és elindítja az engedélyezési eljárásokat is a hónap közepén. A megbeszélésen elhangzott, a kínai cég Kaposváron képzeli el európai logisztikai központját. A termékükre óriási az igény, ezért is tervezik, hogy ha elkészül az első üzem, akkor máris bővülni szeretnének.

Szita Károly arról is beszélt, Kaposvár életében ipartörténeti év lesz 2025, mert olyan még nem volt, hogy egy esztendőben, három gyár is megnyílt volna. A kínai cég mellett, a Sisecam török üveggyár is megkezdi a működését és a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. is megnyitja új gyárát.