A Zaol, a Zala vármegyei hírportál beszámolt egy 33 éves nő esetéről, akinél felnőttként jelentkeztek nemrégiben a szezonális megbetegedések közé sorolható bárányhimlő jellegzetes tünetei. A páciens elmondása szerint eleinte csak bőrérzékenységet tapasztalt, majd viszkető, hólyagos kiütések alakultak ki testszerte, melyeket enyhe láz kísért. A hölgy korábban nem kapta meg a bárányhimlő elleni védőoltást, és nem gondolta volna, hogy ezt a betegséget kaphatta el – írja a zaol.hu

Gyánó Barna szerint kevesebb a beteg most, mint tavaly ilyenkor.

A megbetegedések elkerülése érdekében a védőoltások fontosságára hívják fel a figyelmet

Az orvosok szerint a bárányhimlő felnőttkorban súlyosabb tüneteket okozhat, így a betegség elleni oltás már gyermekkorban javasolt. A védőoltás 2019 szeptemberétől kötelező és általunk megkérdezett gyerekorvos elmondta, hogy mikor még választható volt, akkor is nagyon sok szülő beadatta gyermekének.

– Egyszer egy nagymama megkérdezte, hogy mikor adom be a védőoltást újszülött unokájának, mert az ő egyik gyermeke a szövődményes bárányhimlő következtében kisagyi gyulladással szenvedett – mesélte Gyánó Barna, kaposvári gyermekorvos.

A szezonálisan jelentkező vírusokkal kapcsolatban Gyánó Barna elmondta, a helyzet idén ősszel kedvezőbb a korábbi évekhez képest, rendelőjében most kevesebb beteg fordul meg. – Szokatlan, hogy novemberben délelőtt tíz óra után üres a váró, így a szokásos felső légúti panaszokon kívül most nem tapasztalunk más, nagyobb mértékű vírusos megbetegedéseket –. A szakember arra is kitért, hogy az időszakos védőoltások fontos szerepet játszanak a fertőzések terjedésének csökkentésében, ezért különösen indokolt, hogy a kötelező oltásokat minden gyermek megkapja.

– Nem kiugró a betegek száma Kaposváron. Azt tudnám mondani, hogy közepes a megbetegedések mértéke, az elmúlt időben inkább fejfájással és gyomorproblémákkal jelentkeznek nálunk – mondta Kodela István, gyermekorvos. Hozzátette, hogy nem súlyos a vírus, általában három nap alatt meggyógyulnak a betegek, csak egyszerű diéta betartásával is. Ifjabb Pavlovics György is megerősítette, hogy körülbelül fele annyi beteg van, mint amennyi szokott lenni az év ezen időszakában. – Úgy gondolom, hogy a lehűlés is segített a vírusok gyérítésében, meg persze az is, hogy az őszi szünetben egy hétig nem mentek közösségbe a fiatalok – tette hozzá.