Helyi közélet 36 perce

Meglepő: Ez a legfontosabb a munkavállalóknak a fizetés mellett

A világtörténelemben a Z-generáció a valaha élt legnépesebb generáció, egyes kutatások szerint pedig néhány év múlva a munkaerőpiac közel 30 százalékát teszik majd ki. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a munkáltatók megfelelően illesszék őket struktúráikba, már csak azért is, mert a többi, munkaképes korosztály látványosan zsugorodik. A Z-generáció igényeire érdemes a szervezeti kultúrát is felkészíteni, hisz az ügyfelek között is egyre több fiatal jelenik majd meg.

2255563411 Fotó: Photo Smoothies

A Z-generáció számára ugyan a munka az élet része, a hangsúly és a prioritás azonban a korábbi generációkhoz képest az idők múlásával igencsak megváltozott. „Számukra láthatóan előtérbe került a munka és a magánélet megfelelő összehangolása, egy megfelelő életminőség kialakítása és a munkahelyre nem csak egy megélhetési forrásként tekintenek, hanem egy olyan helyként, ahol megvalósíthatják önmagukat így határozott követelményeik vannak a munkáltatójukkal és munkahelyükkel szemben – fogalmazott Katkics Attila, HR szakértő.” A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy bár sokszor az hallható, hogy a Z-generáció tagjai demotiváltak vagy lusták, szerinte ez nem igaz, egész egyszerűen csupán nem szeretnének a munkájukért élni, hanem szeretnék élvezni az életüket, egy szinttel jobban, mint a korábbi generációk tagjai. „Ők élménytársadalomban nőnek fel, kommunikációs színterük a közösségi média világa, nem telefonálnak, hanem sokkal inkább üzeneteket küldenek és az ügyintézést online végzik. A kereskedelemben nem ügyfeleknek tekintik magukat, hanem tudatos felhasználóknak és már nem híreket, hanem véleményt olvasnak. A Z-generáció tagjai önállóak, merészek, innovatívak és egyáltalán nem félnek kifejezni véleményüket sem. Úgy vélem, hogy amennyiben meg tudjuk teremteni a különböző generációk együttműködésének a feltételeit, képesek vagyunk arra vállalatként, hogy a legfiatalabbak igényeire is rezonáljunk, egy sokkal hatékonyabb, ütőképesebb szervezetet tudunk építeni!” – véli a HR-szakértő. Karakterességük átragad az idősebb generációra is Markáns különbség a Z-generáció és a többi, idősebb korosztály között az egyedi, karakteres értékrend, melynek sokkal bátrabban hangot is adnak akár egy interjún, akár a mindennapokban vagy a munkahelyen. Érdekesség, hogy ez a karakteresség valamelyest kezd átragadni az idősebb generációkra is. „Jellemző, hogy a Z-generáció tagjai a hagyományos munkahelyi struktúrákat, elvárásokat és a tekintélyelvű vezetést megkérdőjelezik, sokkal inkább azonosulnak egy laposabb, a bevonódást, együttműködést támogató szervezettel. A Z-generáció számára a munkabéren felül a legfontosabb tényező a munkahelyválasztás során a munka-magánélet egyensúlya, mivel elsősorban rugalmas munkaidőt, távmunkát és olyan valódi tartalommal ellátott munkakört szeretnének, amelyekben kihasználhatják kreativitásukat és innovációs képességüket, értéket teremthetnek. A Z-generáció a kommunikáció, méghozzá az azonnali kommunikáció világában él és ezáltal éhezik a visszajelzésre, amivel egyértelműen saját fejlődésüket segítik” – tette hozzá Katkics Attila.



