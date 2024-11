Az év egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzése vár a felekre, hiszen a vármegyei rangadó mindig különleges helyet foglal el a csapatok naptárjában, még úgy is, hogy most a harmadosztályban méri össze erejét a Kaposvári Rákóczi FC és a BFC Siófok.

– Minden meccsre ugyanolyan keményen, nagy figyelemmel és alázattal készülünk – mondta Böndi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC védője. – Ahogy eddig is, most is be kell tartanunk a vezetőedzőnk által kért utasításokat és játszani azt, amiben jók vagyunk. Tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos a szurkolóknak és a klubnak a Somogy megyei derbi, így mindent meg kell és meg is fogunk tenni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Böndi Ádám (középen) már a Rákóczi FC sikeréért küzd a megyei rangadón Fotó: Lang Róbert

Böndi Ádám, még a Siófok játékosaként szenvedett keresztszalag-szakadást, amely után újra kezdi beverekedni magát a kezdőbe, de immár újra Kaposváron, ahová egy év után tért vissza.

– Nagyszerű érzés, több mint egy év után újra kezdőként játszani – mondta a labdarúgó. – Igyekszem a vezetőedző, Székely Tibor kérését maximálisan teljesíteni és élni a lehetőséggel, mert szeretnék megragadni a kezdőben, ahol bár nem bal oldali, hanem belső védőként számítanak rám, de ezt is élvezem. Szeretnék ezen a poszton is tapasztalatot gyűjteni, javítani a hibáimat és minél többet fejlődni, hogy hasznosabb és látványosabb legyen a játékom.

A két csapat számára a múlt mellett az is fontossá teszi a találkozót, hogy csupán két pont választja el őket egymástól a tabellán, így egy esetleges vendéggyőzelemmel a Siófok megelőzné a Rákóczit.

– Amikor Kaposvárra igazoltam, még nem volt biztos a Siófok jövője, nem volt igazolt játékosa, de tudom, hogy akik jelenleg ott dolgoznak, azok mindent megtesznek a siófoki labdarúgásért, nem véletlen, hogy jó keret alakult ki – mondta az ellenfélről Böndi Ádám. – Több siófoki kötődésű játékos tért vissza, melléjük jó képességű labdarúgókat tudtak igazolni, ezt igazolja a jó teljesítményük is.

Kerek harminc megyei rangadó

A Kaposvári Rákóczi FC és a BFC Siófok eddig kereken harminc alkalommal feszült egymásnak az NB-s porondon. Ebből az NB I.-ben 12 mérkőzés szerepel a közös történelemben, melyek során hat kaposvári és négy siófoki siker született két döntetlen mellett. Az NB II.-ben 14 alkalommal találkoztak a felek, itt teljes kiegyenlített a mérleg, hiszen öt-öt győzelem mellett négyszer játszottak döntetlen a csapatok. Az NB III.-ban eddig négyszer rendeztek megyei derbit, s mindannyiszor hazai siker született, így 2–2-re áll az összesített állás.

– Nagy a bizonyítási vágy bennem a kaposvári szurkolókkal szemben, ugyan, a Siófok adta meg nekem a lehetőséget arra, hogy az NB II.-ben szerepeljek, amivel szerettem volna élni, de sajnos ez máshogy alakult a sérülésem miatt – tette hozzá Böndi Ádám. – Mindig plusz motiváció a volt csapatod ellen játszani, de már a Kaposvár játékosa vagyok, így mindent megteszek azért, sikeresek legyünk.