Néhány hajléktalan a szálló előtt sütkérezett a napon kedden délelőtt, a fázósabbak azonban a melegedőben beszélgettek és nézték a tévét. András István a szálló folyosóján, egymagában üldögélt és várta, hogy teljenek a percek. Miután megszólítottuk, régi életéről kezdett el mesélni.

Meleget és ellátást kapnak a hajléktalanok a krízisidőszakban.

Fotó: Lang Róbert

Elváltam, egyedül maradtam, nem maradt semmim.

– mondta a férfi.

Balatonszárszón éltem, közterület karbantartóként dolgoztam korábban. Idén május 3-án azonban megváltozott az életem, és ide kerültem Kaposvárra. Muszáj volt itt menedékre találnom, különben az utcán tölthetném a napjaimat. Jól elvagyok az intézményben, nappal azonban gyakran sétálok a városban, hogy elüssem az időt

– tette hozzá András István.

Batári István is a Balatonról került Kaposvárra. A fedél nélkül maradt férfi lapunknak azt mondta, rokonsága elköltözött Budapestre, és úgy volt, hogy őt is elviszik magukkal, de nem ez történt és magára maradt. Májusban került a hajléktalanszállóra, korábban a Balatoni Hajózási Zrt.-nél (BAHART) dolgozott karbantartóként. A férfi hozzátette, jó az ellátás a szállón, mindent megkap, amire szüksége van.

A hajléktalanszállón naponta háromszor biztosítanak ételt az ellátottaknak. Nemcsak ebédre, általában vacsorára is meleg étel kerül az asztalra. A hajléktalanok emellett Béres-cseppet, C és D-vitamint is kapnak, és az influenza-elleni védőoltáshoz is hozzájuthatnak. Nagy Bernadett Beáta a kaposvári „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központ intézményvezetője lapuknak elmondta, az intézményen kívül is minden segítséget megadnak az utcán élőknek.

Az utcai szolgálat délelőtt, délután és sötétedés után is terepen van, az autóban ruha, pléd, izolációs fólia és hálózsák is van.

– emelte ki Nagy Bernadett Beáta.

Igény szerint ezekből tudunk adni, de a legfontosabb célunk, azt szeretnénk elérni, hogy mindenki bejöjjön az intézménybe és éjjel ne maradjon kint senki sem az utcán.

– hangsúlyozta a hajléktalanszálló intézményvezetője.

Feltérképezik, hogy hol vackolják be magukat a hajléktalanok

A hajléktalanszálló munkatársai már nyáron elkezdtek felkészülni a krízisidőszakra azzal, hogy felfrissítsék a szociális (vacog) térképet. Ehhez felmérték az ellátotti területet és megjelölték azokat az új helyeket, ahol korábban még nem találkoztak fedél nélküliekkel. Nagy Bernadett Beáta elmondta, a Béke parkban találtak vackot, a Tesco áruház mögött, a Petőfi utcai trafóházánál, valamint a sávháznál egy régebben is jól ismert helyen. – Körülbelül 100-115 emberrel vagyunk kapcsolatban, közülük 15-en általában mindig az utcán vannak – mondta az intézményvezető. – Már most volt olyan éjszaka, hogy 75-en aludtak bent a szállón. Két hetente egy-egy új arccal ismerkedünk meg, azonban ha tartósan hideg lesz, akkor várhatóan néhány idősebb embert hozzánk irányítanak majd az önkormányzatok. Ők általában olyanok, akik egyedül maradtak otthon, de nem tudnak fűteni, nincsen pénzük arra, hogy tüzelőt vegyenek. Van akiről kiderül, hogy olyan ingatlanban él, ami egyébként lakhatatlan, ezért hozzánk kerül egy időre, közben pedig elindítjuk a szociális otthoni elhelyezését – tette hozzá Nagy Bernadett Beáta.