Hrankai Szabolcs mellékállásban foglalkozik méhészettel, 200 mézcsaládot tart, de 3 éve nem adott el mézet, mert nem tudott.

– Tárolom, raktározom, hordókat kellett vennem ehhez – vallotta be kérdésünkre. – Az akácot szinte nem is keresik, a vegyesmézből ugyan értékesítettem egy 15 hordós tételt, nyomott áron, mert valószínűleg ipari méznek vitték. De ennyiért nem vagyok hajlandó eladni, hiszen majdnem a cukrot veszem ezen az áron a működéshez. 620 forint lenne a kilónkénti ára...

Mézzel édesen indul a nap

Fotóillusztráció: Lang Róbert

A 42 éves berzencei férfi harmadik generációs méhész. Édesapja mellett kezdte, de már a nagyapja is méhészkedett. Amikor jogosítványa lett, akkor vette az első méhcsaládokat. Később belepumpálta a vagyonát, és gépesítette a méhészetet. Nem akarja elhinni, hogy hosszú távon ilyen helyzetbe jutott a magyar méhészeti ágazat.

Sikeres küzdelem a mézhamisítók ellen

Hanzel Róbert kaposmérői méhész is azt állítja, hogy a mézhamisítások ellen a hatóság sikerrel vette fel a küzdelmet.

– Meg tudom erősíteni hogy a Nébih elég jól kézben tartja az ügyet – felelte érdeklődésünkre. – Folyamatosan vizsgálják a boltok polcain található mézeket, és ami nem felel meg a minőségi előírásnak, azt le is vetetik. Ez egész jól működik. Azonban a mézhamisítás mégis veszélyes, mert méztermelő nagyhatalom vagyunk, és exportra szállítjuk a mézünket. Azokra a piacokra, ahová eddig eladtuk a mézünket, oda özönlik be a sok hamis méz 3. országból. A magyar mézet már csak kis mennyiségben javító szándékkal veszik.

Hanzel Róbert mézét többször is díjazták Fotó: Lang Róbert

Hanzel Róbert hozzátette: a gyerekek nagyon várják a méhészeket a mézes reggelijét, nem gondolja hogy a cukorbetegség előszobája lenne. Legutóbb a Gyakorló óvodában voltak látogatóba.

Könnyű leleplezni a durva mézhamisítást

– Legújabban izocukorral próbálják hamisítani a mézet, melyet magas keményítőtartalmú élelmiszer alapanyagokból állítottak elő, és melynek oldatát addig párolták be, míg annak viszkozitása nagyon hasonlított a mézére, magyarázta – Csapó János professzor emeritus. Mivel az íze semleges, a fogyasztó a hamisítást alig veszi észre, melynek kimutatására csak a nagyműszeres analitikai technikák alkalmasak. A mézhamisítás leleplezésére több nagyműszeres eljárást dolgoztak ki,

– A durva mézhamisítást nagyon könnyű leleplezni, és a kifinomultabb hamisítások leleplezésére is meg vannak a módszerek, és Hazánkban van elegendő kapacitás arra, hogy akár a hazai mézzel kapcsolatos manipulációkat, akár a külföldről behozott mézek eredetiségét és minőségét, meg lehessen határozni – mondta Csapó János.

A méz energiában gazdag élelmiszer, hisz szárazanyagának 90-95%-át a cukor alkotja. Ha a szervezetnek energiára van szüksége, a méz kiváló, gyorsan hasznosuló energiaforrás. A túlzásba vitt mézes reggeliknek azonban megvan a veszélye, főként gyermekkorban.