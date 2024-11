Svajda József a MASZSZ megyei vezetője elmondta, összességében elfogadható a jövő évi minimálbér-emelés. A tárgyalások kezdetén arról volt szó, hogy jövőre, 2026-ban és 2027-ben 12-12-12 százalékos béremelést hajt végre a kormány. Ez úgy módosult, és a Versenyszféra, valamint a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) el is fogadta, hogy jövőre 9 százalékkal emelkednek a bérek, 2026-ban 13-mal, 2027-ben pedig 14 százalékkal. A béremelés azt jelenti, hogy 2025 januárjától a minimálbér összege bruttó 290 ezer 800 forintra lesz. Az ezért dolgozók havonta nettó 193 ezer 400 forintot vihetnek haza, 16 ezer forinttal többet, mint idén. A garantált bérminimumért dolgozóknak bruttó 348 ezer 800 forintra emelkedik a bére januártól. A levonásokkal együtt 232 ezer forintot kapnak majd kézbe.

Emelkedik a minimálbér

Fotóillusztráció: Németh András Péter

– A legtöbb somogyi cégnek nem okoz nehézséget a béremelés, de vannak ágazatok, akiket rosszul érint – hangsúlyozta Svajda József. – A könnyűiparban, ruha- és textiliparban vállalkozók, illetve a kisebb kereskedelmi egységek úgy tudják a béremelés összegét kifizetni, hogy egyes munkavállalók munkaidejét 6 vagy 4 órára csökkentik le. Hallottunk olyan cégről is, ahol elküldenek néhány embert a béremelés miatt, így a megmaradt dolgozók magasabb bérért járhatnak munkába – emelte ki a MASZSZ megyei vezetője.

Kevés somogyi cég ad minimálbért, de szinte mindenhol van béremelés

Svajda József elmondta, nagyon sok somogyi cég nem is minimálbért ad a dolgozóknak, hanem pár százalékkal több pénzért foglalkoztatja a munkavállalóit. – Várhatóan azok a cégek is emelnek 8-10 százalékot a béreken, akik többet adnak, mint a minimálbér – mondta Svajda József. – Erről sok helyen még tárgyalunk, de a vállalkozások nyitottak erre. Azt gondolom, hogy meg is kell adni a béremelést, nehogy a fizetések összetorlódjanak és a minimálbéresek többet keressenek a szakmunkásoknál – tette hozzá a MASZSZ megyei vezetője.

Meglepetés: lehet, hogy jobban emelkedik a minimálbér, mint most ígérik

Megkérdeztük a járókelőket, mit szólnak a jövő évi béremeléshez?

Bíró Gergő zsaluzóács kérdésünkre elmondta, kicsit kevesli az összeget, mivel a boltban szinte minden terméknek feljebb ment az ára, és a megélhetés nem egyszerű. Egerszegi Hajnalka boldogan vette tudomásul a béremelést, mert minden hónapban minimálbérért dolgozik. – Boldog az ember, amikor emelik a fizetését, de azért lehetett volna néhány százalékkal magasabb, mert nem kapok semmi más juttatást a varrodában, ahol dolgozok, csak a fizetést – mondta az asszony. – Nyilván sok mindentől függ a béremelés, de azért lehetett volna 9 százalék helyett, 18 is – mondta Binder Alexandra. – A boltokban uniós árak vannak, a fizetés azonban nem igazán követi. Nagyon sok ismerősöm keres minimálbért. Sokat dolgoznak, de nem igazán van látszata – tette hozzá.