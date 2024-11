Szakértői tippek a sikeres visszaváltáshoz 10 perce

Mit tehetünk, hogy biztosan visszavegye a palackokat az automata?

Idén ünnepli fennállásnak 15. évfordulóját az Every Can Counts nemzetközi kezdeményezés, amelynek célja, hogy megváltoztassa az alumínium italos dobozok újrahasznosításával kapcsolatos szemléletet világszerte. A szervezet három kontinensen és 21 országban van jelen, Magyarországon a Minden Doboz Visszajár program révén. A hazai képviselet fontos küldetése az új, kötelező visszaváltási rendszer népszerűsítése is.

Fotó: unknown

Magyarországon idén január 1-jén indult el az úgynevezett DRS (Deposit Return System), amely a 0,1 és 3 liter közötti egyutas fém-, PET-, és üveg italcsomagolások visszaváltását teszi lehetővé kötelezett és önkéntesen csatlakozott visszaváltó pontokon. Tanácsok az eredményes visszaváltáshoz: - Jelenleg már több mint 3200 automata áll rendelkezésre országszerte 2000 helyen és 2000, a rendszerhez önként csatlakozott üzlet kézi visszaváltó pontként biztosítja a visszaváltást. - „Létezik néhány alapszabály, amelyeket hasznos betartani annak érdekében, hogy a visszaváltás sikeres legyen” – árulta el Pusztai Márk, a Minden Doboz Visszajár program képviselője: - Fontos, hogy a dobozok és palackok üresek és tiszták legyenek, de nincs szükség azok külön elmosására. - Hagyjuk a palackokon a kupakokat, de csak lazán rácsavarva, hogy a levegő áramolni tudjon, ez segít megőrizni a palackok épségét, és elkerülhető a hőmérséklet-különbség miatti deformálódás. - A palackok és a dobozok maradjanak épek, nem szabad azokat összegyűrni, taposni, a sérült, összegyűrt csomagolások ugyanis nem válthatók vissza. - Fontos, hogy a csomagolásokon lévő vonalkód is ép maradjon, mert az automata és az applikáció is az alapján azonosítja a csomagolásokat elsősorban. A Minden Doboz Visszajár program képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyutas palackok bármely REpont Partnernél visszaválthatók, a visszaváltás díja egységesen 50 Ft palackonként. A többutas jelöléssel ellátott palackok visszaváltása azokon a REpontokon lehetéséges, amelyeken az adott termék a bolt kínálatában elérhető. Vagyis, ha az adott terméket a kereskedő nem forgalmazza, úgy nem köteles az üres palackot visszaváltani. A többutas palackok visszaváltásának díját a gyártó határozza meg, így terméktípusonként eltérő lehet. Pusztai Márk kiemelte azt is, hogy nem csak maguk az üzletek, hanem a vásárlók is kezdeményezhetik a boltok, büfék, akár benzinkutak tulajdonosainál, hogy éljenek a lehetőséggel, és visszaváltó pontként csatlakozzanak a rendszerhez. A csatlakozók a MOHU-tól kezelési díjat kapnak a visszaváltott csomagolások után, illetve a begyűjtést segítő eszközöket; az elszállítás pedig ingyenes.

A fém örök – 15 év a szemléletformálás jegyében Az Every Can Counts elsődleges küldetése, hogy a fém italcsomagolások újrahasznosításának fontosságára hívja fel a figyelmet. A szervezet által Magyarországon összegyűjtött alupalackok száma pedig mára bőven meghaladta az egymilliárdot. „Napjainkban évente 250 milliárd aludobozt gyártanak a világ országaiban, ezek a csomagolások végtelenszer újrahasznosíthatók, egyetlen aludoboz újrafeldolgozásával annyi energiát takarítunk meg, amivel egy TV vagy laptop 3 órán keresztül működhet” – magyarázta a Minden Doboz Visszajár program képviselője. „Az újrahasznosított doboz semmiben sem különbözik az eredeti nyersanyagból készített doboztól!” – tette hozzá. Pusztai Márk hangsúlyozta, hogy az egész folyamat hihetetlenül gyors – a régi italosdobozok az összegyűjtéstől számított 60 napon belül újra dobozzá válnak. „Az újrahasznosítható anyagok közül az aludobozok alapanyaga, az alumínium az egyik legértékesebb, ráadásul az új fém előállításához szükséges energia 95 százaléka takarítható meg az újrahasznosításnak köszönhetően.” A Minden Doboz Visszajár 2012-ben csatlakozott az idén 15 éves születésnapját ünneplő nemzetközi szervezethez, amely továbbra is azon dolgozik, hogy forradalmasítsa az italdobozok újrahasznosítását innovatív, hatékony megoldásokkal, egyre közelebb kerülve a 100 százalékos globális italdoboz-újrahasznosítási célhoz.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!