Legutóbb a Rippl-Rónai utcából jelentkezett észrevétellel egy lakó. Azt tapasztalta, hogy gyakran működik a közvilágítás fényes nappal is, pénteken is ezt látta. Csúz Imre hozzátette, hogy eloltaná, de nem tudja, hol van a kapcsoló. A Kossuth tér környékén is látható volt a jelenség a napokban.

Megkérdeztük az önkormányzat kommunikációs szolgálatát, tőlük megtudtuk, hogy mi áll a dolog hátterében. Közvilágítási rekonstrukciók zajlanak a vármegyeszékhelyen, ezzel függ össze a nappali lámpafény. Az E.ON szakemberei szakaszhibákat igekeznek feltárni, ehhez azonban némelykor fel kell kapcsolniuk a közvilágítást, hogy lássák, hol van szükség beavatkozásra. Az ott élők elnézését kérik.

Képünk illusztráció!