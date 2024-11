Egy korábban évekig átlagosan működő, a tulajdonosváltás után azonban újjáéledő vállalkozás lett gyanús a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőreinek. Az adóhatóság csütörtökön azt is közölte: az új tulajdonossal a cég kiugróan magas forgalomnövekedést produkált, több százmillió forint értékű árut importált az unión kívülről.

Az áfabevallás és az Online Számla rendszer adatai szerint azonban a vállalkozásnak a behozott termékekből egyáltalán nem származott árbevétele – ismertette a részleteket a NAV. - Úgy tűnt, nem számlázták tovább az árut, de a cég a szállítmányokat nem is raktározta. A NAV ellenőrzésbe kezdett, és arra is felkészült, hogy a megállapítandó, valószínűleg jelentős összegű áfahiány behajtása is veszélyben van. Ezért ideiglenes biztosítási intézkedéssel előkészítették az áruk egy részének lefoglalását.

Az ellenőrzéssel megállapított több mint 47 millió forintnyi kötelezettség megfizetésének biztosítására a NAV-szervek egy konténernyi, csaknem 20 ezer dobozt kitevő árut foglaltak le.Ugyanakkor a cég bankszámláinak zárolása is eredményes volt, így a költségvetést ért kár szinte teljes egészében megtérült – tájékoztatott a NAV.