A fiatalok és az idősek egészséges táplálkozásáról a kaposvári Csapó János, a MATE, a Debreceni Egyetem, valamint a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem professor emeritusa tartott előadást. Fotó: Kovács Tibor

A zsiradékokra szintén szükség van, a szervezet energiaforrásai tartalmazzák a nélkülözhetetlen zsírsavakat és a zsírban oldódó vitaminokat, de a túlzott zsiradékbevitel növeli egyes betegségek kockázatát. Az ételkészítéshez, a kenyérkenéshez az állati eredetű zsírok helyett célszerű növényi eredetű zsiradékok használata. A túlzott cukorbevitel együtt jár néhány betegség kockázatával, mérsékelni kell a cukrok, az édességek és a cukrozott italok fogyasztását – figyelmeztetett.

A professzor az elhízást globális egészségügyi problémának tekinti, világjárványról van szó, és minden fejlett és fejlődő országban jelen van. Nem árt tudni: a mozgásszegény életmód, a bőséges táplálkozás mellett az elhízás hajlam kérdése is, döntő szerepe van benne a genetikai tényezőknek, tehát öröklődő rendellenesség.

Szó esett a gyermekkori elhízás környezeti okairól is, a kellő fizikai aktivitás hiányáról, ami a felnőttek világára is igaz, de a méhen belüli cukorbetegség kialakulását is elemezte a kaposvári táplálkozástudós. A gyermekkori testtömeg „megugrása” a kevesebb ideig tartó szoptatással, illetve a nagy energiájú csecsemőtápszerek fogyasztásával is magyarázható. A finomított szénhidráttartalmú élelmiszerek használata jócskán elősegíti az elhízást, illetve a fogyás során elveszített tömeg gyors visszanyerését.

Az előadó szerint a genetika hozzájárulása az elhízáshoz nem fix és megváltoztathatatlan, egy olyan rejtett tulajdonság, hajlam, amely csak akkor fejeződik ki, amikor a környezeti feltételek erre kedvezőek. Csapó professzor előadását kérdezz-felelek követte.

Kötetben egy tudományos életmű

A vegyészdiplomája mellett állattenyésztő oklevéllel is rendelkező Szent-Györgyi Albert-díjas Csapó János három egyetem professor emeritusa. Számos szakkönyv írója, szerkesztője, több esetben társzerzőkkel 56 tankönyvet, könyvrészletet, illetve könyvfejezetet, 50 elméleti és gyakorlati egyetemi-főiskolai jegyzetet, oktatási segédanyagot írt aktív éveiben, egy részüket angolul. Ezeket hazánk és a Székelyföld több felsőfokú oktatási intézményének hallgatói ma is nagy haszonnal forgatják. 188 tudományos közleménye jelent meg idegen nyelven, 168 pedig magyar nyelven. 313 előadást tartott nemzetközi, 366-ot hazai konferenciákon. Szerkesztett 85 tanulmánykötetet, írt 101 ismeretterjesztő rövid cikket, közleményeire 5123-an hivatkoztak.