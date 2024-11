Véget ért a kaposvári Fő utca felújítása. Szita Károly polgármester a közösségi oldalára feltöltött videójában kitért arra, hogy a Fő utca már az 1780-as években készült térképeken is megtalálható volt, legutóbb pedig 40 éve kapott új aszfaltburkolatot. A város most 117 millió forintot költött a város az útszakaszra, és most a munkálatok véget értek. Nagy munka volt, sokáig is tartott, a közműveket is kicserélték, de mindenkinek köszöni a türelmet, mondta a polgármester.