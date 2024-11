Szerdán, a délelőtti előfutamokkal kezdetét vette, a jubileumi, huszadik Rövidpályás Országos Bajnokság a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában. A minden igényt kielégítő, 2019-ben átadott létesítmény immáron a tizenegyedik országos bajnokságnak adott méltó helyszínt.

– Ide mindig jó érzés megérkezni, azt érzem, hogy otthon vagyok, hiszen Kaposvár egy sportszerető város, érezzük a szervezők törődését, illetve azt is, hogy itt folyamatosan a legjobbra törekednek – fogalmazott Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. – Ez a négy nap arról fog szólni, hogy a sportolók is a legjobbjukat nyújtsák, hiszen ez az utolsó kvalifikációs lehetőség a decemberi rövidpályás világbajnokságra, így kiemelt téttel bír az országos bajnokság. Ez az évad utolsó, jelentős hazai eseménye, melyen mindenki megmutathatja, milyenek a fordulói, a rajttechnikája, illetve kidelfinezése.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke és Szita Károly, Kaposvár polgármestere nyitotta meg a XX. Országos Rövidpályás Bajnokságot

Fotó: Lang Róbert

Az országos viadalon az olimpiai bajnok Milák Kristóf azonban ezúttal nem ugrott vízbe Kaposváron.

– Milák Kristóf kapcsán hamarosan jelentkezni fogunk, elmondjuk, hol tart, mik a tervei – mondta az úszóval kapcsolatban Wladár Sándor, aki hozzátette: ez az országos bajnokság ne róla, hanem a jelenlévő közel négyszáz úszóról szóljon inkább.

Megközelítőleg 400 úszó ugrik medencébe a négy nap alatt Kaposváron

Fotó: Lang Róbert

Már a nyitónap is tartogatott somogyi sikereket. A kaposvári mesteredző, Virth Balázs tanítványai közül Kapás Boglárka 200 vegyesen szerzett aranyérmet, akárcsak Zombori Gábor. Ugyanezen a távon korábban a kaposvári Adorján SE-ben, illetve a Kaposvári Sportiskolánál is úszó, Kováts Alex, aki jelenleg az UNI Győr Úszó SE sportolója pedig bronzérmet szerzett. A siófoki születésű Németh Nándor 100 gyorson ért fel a csúcsra.

Németh Nándor újabb aranyérmet szerzett Kaposváron

– Kifejezetten szeretem a kaposvári uszodát, azért is, mert Siófok közelsége miatt a szüleim mellett a testvérem és a négyéves ikerfiai is a helyszínen szurkoltak nekem, nekik ez az első versenyük, így nekik ajánlom az aranyérmemet – nyilatkozta Németh Nándor – Kaposváron rendre jó eredményeket érek el, ez a 100 gyorson is látszott, még úgy is, hogy nem vagyok a legjobb formában. Az idő másodlagos, de nagyon pozitív, hogy 46.84-et úsztam, úgy vélem, ez jó előjel a decemberi világbajnokságra.