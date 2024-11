Képzelje el, ahogyan az ínyét zsibbadásig csípi egy kissé büdös, miniteafilterhez hasonlító párna. Ezután átmeneti bódultságot érez, a pulzusa megemelkedik, kellemesen szédül. Ha nem elég rutinos nikotinfogyasztó, mindezt jó eséllyel egy kiadós hányás is kísérheti. Ilyen a nikotinpárna hatása, melyet előszeretettel fogyasztanak a fiatalok hazánkban is. A sóval és vízzel összekevert, őrölt dohányleveleket (snüssz) először a 18. században Svédországban kezdték el zacskókba porciózni.

A nikotinpárna kezd elterjedni a fiatalok körében Fotó: Lang Róbert

A svéd találmány ma már a skandináv ország legelterjedtebb füstmentes dohányterméke. Új generációs változatai a nikotinpárnák, amelyek tiszta növényi rostból és hozzáadott nikotinnal készülnek. Változatos ízekben jelennek meg a kínálatban.

Találunk

mentolos,

kólás,

sárkánygyümölcsös,

energiaitalos és más ízesítésű terméket is.

Kovács Gergely a kaposvári INDIT Integrált Drogterápiás Intézet vezetője megkeresésünkre elmondta, egyre többször látják és hallják azt, hogy mennyi fiatal használja a nikotinpárnát, amit nem szabad összekeverni a svéd snüsszel. Az egyik legnagyobb különbség ugyanis az, hogy a nikotinpárna egyáltalán nem tartalmaz dohányt.

– A nikotinpárna, nem füstöl mint a cigaretta, bárhol lehet használni, akár tanórán is, ezért is lehet kedvelt a fiatalok körében – emelte ki Kovács Gergely.

A pörgető szerek csoportjába tartozik és mivel kellemes édeskés íze van, ezért a függőség nagyon könnyen kialakulhat.

A nikotin pszichoaktív vegyület, ezért ha a nikotinpárnából valaki valaki sokat tesz a szájába, akár túladagolhatja magát, hányingere, más rosszulléte is lehet. Nagy mennyiségben egyáltalán nem ajánlott fogyasztani – emelte ki a kaposvári INDIT Integrált Drogterápiás Intézet vezetője.

Kovács Gergely arról is beszélt, a nikotinpárna használata egyelőre nem szabályzott hazánkban, ezért is fordul elő, hogy a szülők és az iskolák is gyakran érdeklődnek náluk a szer iránt, melyet bármelyik trafikban meg lehet vásárolni.

Sok dohányos váltana át a nikotinpárnára

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2023 novemberében ismertetett reprezentatív felméréséből kiderül, hogy hazánkban mindössze két év alatt 14 százalékkal csökkent a klasszikus cigarettát fogyasztók aránya, a dohányhevítéses terméket használóké pedig megduplázódott. Az új generációs termékek közül legnagyobb arányban az e-cigarettát ismerik, másodikként a hevített dohánytermékeket, míg a nikotinpárnáról a megkérdezettek egyharmada hallott. A felmérés szerint a hagyományos cigarettát fogyasztók 38 százaléka váltana ártalomcsökkentett termékekre. Ilyen a nikotinpárna is, amelyből az egyik hírportál cikke szerint, idén 74 százalékkal többet adtak el, mint tavaly. A havi átlagos eladások elérték az 5,4 milliót, ami 2,3 millióval több, mint 2023-ban.