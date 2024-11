A kőműves, a burkoló, a gázszerelő és az asztalos szakmákat is jobban megismerhették a diákok a nyílt napon. Futó Tibor asztalos szakoktató a rendezvényen elmondta, egy egyszerűbb munkafolyamatot, a fecskefarkú fogazást mutatták be az érdeklődőknek. Ezzel a módszerrel készülnek a szerszámos ládák.

Nyílt nap a Lamping iskolában

– Hiányszakmának számít az asztalos mesterség, kevés az érdeklődő, ezért fontos népszerűsítenünk – emelte ki Futó Tibor. – Nagyon sok az asztalos vállalkozó, de vannak köztük olyanok, akik rossz minőségben dolgoznak. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy megfelelő képzettséggel lássuk el az utánpótlást – tette hozzá az asztalos szakoktató.

A Lamping-iskola nyílt napjára Marcaliból is érkeztek fiatalok. Projcs Levente a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, valamint a vízvezeték szerelő szakma iránt érdeklődött. Kérdésünkre elmondta, édesapja is ezt a szakmát űzi, ezért szeretne a nyomdokaiba lépni. Néhányszor már elkísérte dolgozni, és ellesett több mozdulatot, ezért nagyon megkedvelte a szakmát. A nyolcadikos diák hozzátette, Marcali környékén nincsen ilyen képzés, ezért szeretne Kaposváron tanulni.

Csattogtak az ollók és zörögtek a hajnyíró gépek is a nyílt napon

A fodrászképzést is bemutatták az intézményben. Kérésre levágták az érdeklődők haját, és elkészítették a frizurájukat. Kovács Szidónia Viktória is beült egy székbe. Lapunknak elmondta, nővére is a Lamping-iskolában tanulja a fodrász szakmát. Gyakran büszkélkedik azzal, hogy milyen hajakat készítenek, ez pedig felkeltette az érdeklődését. Az általános iskolás diák hozzátette, tervei között szerepel, hogy miután elvégzi a képzést, külföldön szeretné kamatoztatni a tudását.

Agócs Attila a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola igazgatója elmondta, cégeket is meghívtak az eseményre, hogy a jelenlegi és a leendő diákjaik megismerjék milyen termékekkel dogozhatnak majd. A rendezvényen a KSZC, valamint a Szobafestő-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestület (SzMTOI) együttműködési megállapodást írt alá.