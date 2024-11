– A képzés apropója az volt, hogy egyre több problémával találják magukat szembe a pedagógusok a hétköznapokban, melyekre jól bevált, gyakorlati eszközöket keresnek – mondta Dénesné Szak Andrea, programmentor, a kaposmérői Hunyadi János Általános Iskola pedagógusa. – Személyes ismeretség által vetődött fel a gondolat, hogy Győri Ildikó programját tegyük elérhetővé a vármegyében élő érdeklődő, lelkes kollégák számára. A képzés témája: a „Kreatív nevelési eszközök az agresszió és az indulat csökkentésére, megelőzésére, illetve a fegyelmezés hatékonyabbá tételére az iskolákban és óvodákban” volt.

Egyre több problémával szembesülnek az oktatásban dolgozók Fotó: Dénesné Szak Andrea

Mérföldkő az oktatásban

– Egy elméleti áttekintés és ráhangolás után a résztvevők maguk is elkészíthettek két eszközt: a hangulathőmérőt és az indulatvulkánt, amiket akár már másnaptól ki is próbálhatnak a tanítási óráikon – folytatta Dénesné Szak Andrea. – Azért is tekintjük mérföldkőnek és jelentősnek ezt a programot, mert Győri Ildikó módszere által a pedagógus egy olyan eszközt kap a kezébe, amellyel az általa vezetett csoportban a gyerekeket tanulásra és együttműködésre képes állapotba tudja hozni, és a fegyelmezés helyett valódi oktatói munkával töltheti az idejét. A másik nagy előny, hogy az elsajátított módszertan által az elért eredményeket fenntarthatóvá lehet tenni. 2024-ben ez a programot a HUndrED szervezet beválogatta a világ 100 legjobb oktatási innovációját tartalmazó „Global Collection 2025” gyűjteménybe.