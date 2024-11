Tíz éve vásárolta a családi házát László Kadarkúton, azóta nem volt felújítva egészen tavalyig, amikor sikeresen élt a korábbi otthonfelújítási támogatással. Hatmillió forintot fordíthatott az ötven éves épületre, ebből három millió forintot tett ki az állami támogatás. A januári új lehetőség is érdekelné, szívesen folytatná a munkákat.

– Az elbírálás alapja az volt, hogy megfeleljünk a feltételeknek – mondta a kétgyermekes édesapa. – A pénzből kifestettük a szobákat, kiépítettük a központi fűtést kazánnal, radiátorokkal, kicseréljük a nyílászárókat, és szigeteltük a födémet.

Januártól érkezik az új otthonfelújítási támogatás Fotóillusztráció: Molnár Péter

Az előző programban házak újultak meg Karádon, és Schadl Szilárd polgármester biztos abban, hogy a 2025-ben kezdődő új programra is lesz bőven érdeklődés. Már most csinosodott a község, szebb lett a környezet és a település képe, tette hozzá. Vésén főként a tetőfelújítások jöttek divatba, legalább tíz olyan ingatlant vett számba Bertók László polgármester, ahol az utóbbi időszakban tetőújítási munka folyt a támogatásokból. Szigetelésre is fordították a pénzt, de az kevésbé volt jellemző.

– Az emberek átgondolják a lehetőségeiket, mert egy átlag vidéki családnak többnyire akad minimális megtakarítása, és gondolnak a jövőre – vélte a polgármester. – Az önerőt is hozzátéve a támogatáshoz a tetőfelújításokat meg lehet oldani pár millió forintból.

A települések közel 90 százalékát érinti az otthonfelújítási program

2025. január 1-jétől élhetnek a Vidéki Otthonfelújítási Programra nyújtotta lehetőséggel az 5 ezer fő alatti településeken élő gyermekes családok, ez a magyar települések több mint 90 százalékát jelenti. A program 2900 településen lesz elérhető, és akár 400 ezer családon segíthet. A vissza nem térítendő támogatás mértéke legfeljebb 3 millió forint, a kormány a munkadíj és az anyagköltség 50 százalékát támogatja a felújítási munkálatok széles körénél.

A támogatási kérelmeket, valamint a hozzá csatolt vállalkozási szerződéseket és számlákat a Magyar Államkincstárnál elektronikusan vagy személyesen, illetve postai úton lehet majd benyújtani 2025. január 1. és 2026. június 30. között, azonban fontos, hogy csak a jövő évben elkezdett, illetve kiszámlázott felújítások vehetők figyelembe. A kiadások megelőlegezésére a korábbiakhoz hasonlóan most is elérhető lesz a bankoknál egy legfeljebb 6 millió forintos kedvezményes hitelkonstrukció.