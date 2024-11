Új szabállyal, november 18-án vette kezdetét a világ egyik leghíresebb vetélkedője. A Legyen Ön is Milliomos! című műsort ötödször tűzték már képernyőre Magyarországon. Az ötvenmillió forintért küzdő játékosokat ezúttal az ismert sportriporter, korábbi Forma 1-es kommentátor, Palik László kérdezi.

A műsorvezető Palik László kérdez az ötvenmillió forintért

Forrás: TV2

A játékosoknak a korábbi műsoroktól eltérően három helyett, négy segítségük van. Ha nem tudják egy kérdésre a választ, akkor megkérdezhetik a közönséget, felhívhatnak valakit telefon és használhatják a felezőt, valamint segítséget kérhetnek a műsorvezetőtől is. Ezzel kapcsolatban Palik László elmondta, ez azért nem lesz nagyon egyszerű, mert ha nem tudja a kérdésre a választ, azt be kell látnia.

Az ötödik műsorvezetőnél ötvenmillió forint a tét

A vetélkedő Magyarországon 2000. február 29-én debütált az RTL Klubon. Nyolc éven keresztül Vágó István vezette a műsort, 2009 szeptemberétől néhány hónapig Fábry Sándor. Akkoriban viszont sztárokat hívtak meg játszani. 2012. február 29-én, az eredeti széria indulása után 12 évvel az új műsorvezető Friderikusz Sándor lett. A világ legismertebb vetélkedője 2019-ben tért vissza a TV2 képernyőjére, melyet Gundel Takács Gábor vezetett. A műsor azonban nem élt meg hosszú időt. Az idén július 17-én azonban bejelentették, hogy újraindul a műsor TV2-es változata, melynek Palik László lesz a műsorvezetője. A műveltségi vetélkedő, melyben ötvenmillió forintot lehet nyerni, minden hétköznap 21 óra 30 perckor látható a TV2-n.

Somogyiak is szerepeltek korábban a műsorban

Nyíri Imre kaposvári pedagógus még 2003-ban játszott a milliókért. Akkor sikerrel helyt állt a Vágó István vezette vetélkedőben. A hárommillió forintos kérdést megválaszolta, de az öt milliót érő feladványt már nem vállalta be. A kaposvári Pécsi Oszkár, aki a mai napig szervez kvízversenyeket, körülbelül 20 évvel ezelőtt szerepelt a Legyen Ön is Milliomos!-ban. Ötszázezer forintig jutott, amikor kettő segítséget is elhasznált, végül rosszul válaszolt és 100 ezer forinttal távozott a műsorból. Pécsi Oszkár érdeklődésünkre elmondta, életre szóló élménnyel gazdagodott. Számára az volt a legszebb pillanat, amikor a leggyorsabban válaszolt a beülő kérdésre, és hangosan mondták a nevét. A kaposvári Vörösné Suri Olgi kétszer is bekerült a műsorba másfél évtizeddel ezelőtt. A játékosszékbe azonban nem tudott beülni, mert a beugró kérdéseknél mindig volt, aki gyorsabb válaszolt nála.