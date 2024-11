- A pályaorientációs tanítás nélküli munkanap célja, hogy a gyerekek a hagyományos oktatástól eltérő módon ismerkedhessenek meg különböző foglalkozásokkal, szerezhessenek új ismereteket, tapasztalatokat és maradandó élményeket - közölte közösségi oldalán a Toponári Tagiskola. - A 8. évfolyam szituációs játékban próbálhatta ki magát, felvételi elbeszélgetésen vettek részt. Több szülő, szakember is elfogadta meghívásunkat erre a napra: védőnő, porcelánfestő, erdész, kozmetikus, hogy csak néhányat említsünk a közelebbről megismert szakmák közül.

A 4. B meghívott vendége: Vass Judu kozmetikus volt, aki a munkáját és azon belül is a serdülőkori arcápolás helyes lépéseit mutatta be. A helyi pékségbe is ellátogathattak 6.a osztályos tanulók valamint az 5. a osztályosok a pályaorientációs napot a városban töltötték. A Takáts Gyula Könyvtárban önismereti tesztet, foglalkozásokkal, szakmákkal kapcsolatos játékos feladatokat oldottak meg.