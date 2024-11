Bőkezű volt a heresznyei önkormányzat három évvel ezelőtt, akkor 40 ezer forinttal támogatták a családokat. Idén ennél kevesebb pénzre számíthatnak a háztartások. Rengel László a falu polgármestere elmondta, kevesebb szociális támogatáshoz jutottak hozzá, ezért számításaik szerint nagyjából 10 ezer forintot tudnak adni családonként. Vésén is legalább ennyit, de inkább 15 ezer forint értékű ajándékot szeretnének adni az 55 év feletti nők és 60 évnél idősebb férfiaknak. Bertók László polgármester érdeklődésünkre elmondta, ajándékutalvánnyal, valamint vitamincsomaggal lepnék meg az embereket.

Pénz helyett van ahol inkább kocsonyát adnak karácsonyra

Várda is a tízezresek táborához csatlakozott. A 18 év alatti fiatalokat és a 65 év felettieket is ennyi pénzzel szeretnék támogatni karácsony előtt. Kurucz Gábor polgármester azt mondta, év közben is sokszor segítik a helyieket, vannak egyedi kérelmek is, de próbálnak takarékoskodni, hogy karácsonyra is maradjon pénz a kasszában. A szőkedencsi önkormányzat saját forrásból segíti a nyugdíjasokat és a fiatalkorúakat idén karácsonykor. A gyerekek 10 ezer forintot kapnak, az idősebbek élelmiszercsomagot, melyben szaloncukor, keksz, száraztészta és tea is lesz. Komári József a falu vezetője kiemelte, a 600-700 ezer forint értékű karácsonyi támogatásból azok is kapnak, akik 40 év után mentek el nyugdíjba és akiket leszázalékoltak.

Pénz helyett kocsonyát kapnak a csokonyaiak

Nagyjából kettőszáz adag kocsonyát főznek majd meg a mezőcsokonyai konyhán karácsony előtt. Az egytál ételt az idősek kapják meg az ünnepekre. Ballér Péter polgármester érdeklődésünkre elmondta, az időseket októberben 10 ezer forinttal már segíttették, ezért gondoltak arra, hogy karácsonykor inkább kocsonyával lepik meg a szépkorúakat. Emellett karácsonyi műsort is szerveznek a faluban, ahol a fiatalokat szaloncukorral és banánnal lepik meg.

Fotóillusztráció: Ádám János

Nem maradt pénz karácsonyi ajándékra

A pogányszentpéteri önkormányzat nagyon kevés szociális normatív támogatást kapott idén, ezért már kimerítette a keretet. Iskolakezdési támogatásra, idősek napi ajándékokra, gyerekétkeztetésre, valamint segélyekre költötték el a csaknem 8 millió forintot. Flinger Tamás polgármester kiemelte, az adventi időszakban minden vasárnap szerveznek szabadtéri összejöveteleket, ahol forralt borral, forró teával, zsíros kenyérrel várják a helyieket, pénzt és ajándékot viszont nem tudnak adni.