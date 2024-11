Rendhagyó tanórának adott otthont pénteken a Kaposvári Nagypiac, ahol méz-órát tartottak a Duráczyk Módszertani Intézmény diákjainak az időszakos méhészeti kiállításon. Egyre több árusnál jelentek meg karácsonyi dekorációk, kézműves gyertyák formájában, de manós dekorációk is arról árulkodtak, hogy hamarosan jön a készülődés időszaka.

– Munka mellett éjszakánként készítem a figurákat, a legnagyobb „Rénit” (rénszarvas) három éjszaka alatt csináltam meg, mondta Nagy Ildikó, aki videó alapján kezdett el a díszek készítésébe. Eleinte csak ülő manókat gyártott, majd állókat is és, ahogy tökéletesítette a technikát egyre nagyobbra „nőttek” a téli figurák.

A kaposvári piacon vitaminból sem volt hiány. Fotók. Lang Róbert

A Kaposvári Nagypiacon ezen a pénteken is mindent megtalálhattunk, ami szem-szájnak ingere. Szőlő, narancs és mandarin kacsintgatott a standokon halmokban, a gondos őstermelők üvegbe is zárták a vitaminokat és a nyár ízeit, így sok helyen találhattunk házi savanyúságot is. A gombakínálat is gazdag volt most, de gyógynövényekhez is juthatott az, aki ellátogatott a piacra. Demeter Attila, hársvirágot gyűjtött, de emellett vérmogyorót is kínált egészben és darálva.