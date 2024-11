A köretek mentén némi állóháború bontakozott ki a kofák között, míg a fejes káposztáért egyik helyen 500, a másikon 450 forintot kértek, úgy a harmadikon ennél is olcsóbban, 380 forintért is vehettünk nagyjából ugyanolyan minőségben. A savanyúkáposzta kilójáért egy ezrest kellett fizetnünk, ha efféle C-vitamin pótlásban törtük volna a fejünket. A déli gyümölcsök között ezúttal a mandarin tűnt slágergyanúsnak, bár egységesen 1200-1300 forintért adták mindenhol, a narancsot ugyanígy, szinte kartellezve, egy ezresért szerezhettük be. Szerencsére, a piros alma, fajtájától függően, 400-600 forintért is hazajött velünk ezen a pénteken a Nagypiacról.