A Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal szervezésében immár tizedik alkalommal nyitották meg a polgármesterek és jegyzők hagyományos, éves, kétnapos tanácskozását a siófoki Hotel Azúrban. A több mint 300 polgármester és jegyző közösen vitatta meg a vármegye jelenlegi kihívásait, terveit. A találkozót Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter nyitotta meg.

300 polgármester és jegyző tanácskozott Siófokon. Fotók: Kovács Tibor

– A Dél-Dunántúl jelenleg az ország egyik leglassabban fejlődő régiója, és ezen mindannyiunk közös felelőssége változtatni – mondta Navracsics Tibor, hozzátéve, hogy a régió gazdasági hozzájárulása az országos össztermékhez az egyik legalacsonyabb.

A tárcavezető hangsúlyozta: a gazdasági növekedés érdekében alapvető fontosságú a közlekedési és digitális infrastruktúra korszerűsítése.

– Ha a régiót jobban összekapcsoljuk az ország többi részével, vonzóbbá tesszük a befektetők számára, és megakadályozza, hogy a fiatalok elhagyják a környéket. A helyi oktatás fejlesztésével nemcsak a fiatalokat tartjuk itt, hanem olyan készségeket is biztosítunk számukra, amellyel hozzájárulhatnak a térség fellendítéséhez – húzta alá a miniszter.

Új támogatások és EU-források a régió megsegítésére

Navracsics Tibor beszélt arról is, hogy az Európai Unió által biztosított forrásokat Somogy megyében új energiahatékonysági és klímavédelmi programok elindítására használják majd fel. – Ezek a források nemcsak a gazdasági növekedést támogatják, hanem a környezetvédelem ügyét is, ami különösen fontos a Dél-Dunántúlon – mondta Navracsics Tibor. A miniszter hozzátette, hogy az ilyen programoknak kettős előnye van: egyszerre biztosítanak munkahelyeket és javítják az életminőséget, miközben hozzájárulnak a klímavédelemhez is. A környezettudatos fejlesztések egyaránt fontosak a lakosság és a gazdaság számára.