Pastel de Natát és Areias de Cascaist is készítettek a kinizsis diákok a portugáliai tanulmányútjukon szerzett tapasztalataik alapján. A különleges finomságokat szerdától az iskola tanboltjában bárki megkóstolhatta. A gyerekek három hetet töltöttek az ibériai országban, ahonnan rengeteg élménnyel tértek haza.

Három hétnyi élmény Portugália tájain.

Egy cukrászdában többen is voltunk a csoportból, ahol nagyon sok corissant-t készítettünk, de magyar kekszet és zsemlemorzsát, szendvicseket is. Egy hegy tetején, festői szépségű környezetben dolgozhattunk, imádtam ott sütni – mondta el Kiss Csenge Lea, végzős pék-cukrász. Sok tapasztalattal gazdagodtak a fiatalok Portugáliában, hiszen hétköznap gyakorolták a péksütemények és aprósütemények készítését.

– Egy workshopon tanultuk, hogy készül az Areias de Cascais és ebből is sütöttünk elég sokat. De nagyon sok croissant-t sütöttünk – tette hozzá Hajgató Martin, 11. osztályos pék-cukrász tanuló. – Tapasztalatot gyűjtöttünk arról, milyen csapatban dolgozni és sokat tanultunk arról is, hogy mennyire fontos a türelem – mondta a tanuló.

A diákoktól megtudtuk azt is, hogy hétvégenként kirándulásokon vettek részt, így az országot is felfedezték. Csenge és Martin elmondták, hogy mindenképpen szeretnének még visszatérni Portugáliába, ha lehetne már most azonnal elindulnának, legszívesebben Porto városába, ahol színes épületek és gyönyörű táj egészen lenyűgözte őket.

A diákok az Erasmus program keretében juthattak el a mediterrán országba. – Kilenc tanulónk volt kint Portugáliában, akik gyakorlóhelyeken dolgoztak. A diákok elmondták, hogy sok újdonságot tapasztaltak, mondta el Pappné Szabó Ibolya, igazgató.

Így meglepődtek azon, hogy a portugál kollégáik nem használtak sütőkesztyűt a munka során, de az is furcsa volt, hogy a helyi pékek nem mosnak olyan gyakran kezet a munka során.

Portugál édességekkel ismerkedtek a leendő cukrászok.

A gyerekek természetesen angol nyelvtudással felvértezve utaztak el Portugáliába, de nem mindig tudták használni.

– A főnökünk tudott angolul, de az apukája, aki elég sokat velünk volt nem. Sokszor portugálul beszélt hozzánk és azt hitte, hogy értjük, mondta el Kiss Csenge Lea. Persze azért áthidalták a nyelvi nehézségeket, a mutogatás univerzális nyelvnek bizonyult itt is.