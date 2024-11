Fülöp-Sági Judit mangalica portékái is nagyon népszerűek voltak a piacon.

A vásárlókat füstöl májassal, mangalica disznósajttal, szalámikkal és szalonnákkal várta.

A családi gazdálkodó lapunknak elmondta, számukra most kezdődik el az igazi szezon, ezért a következő hónapokban is sokféle portékával készülnek. Fülöp-Sági Judit arról is beszélt, a korábbi évek nyarához képest, idén jelentősen csökkent a forgalmuk. Érezhetően kevesebb mangalica-terméket vásároltak az emberek.

Ősszel azonban ismét fellendült a kereslet, ami annak is köszönhető, hogy a multikban kapható termékeknél nem adják drágábban portékáikat. Fülöp-Sági Judit hozzátette, legutóbb majdnem egy éve emeltek 5-10 százalékot a húskészítmények árán, tovább azonban egyelőre nem akarnak drágítani, nehogy elriasszák a vevőket.

Király Lászlóné őstermelő is évek óta árulja portékáit a bárdudvarnoki piacon. Szörpöket, lekvárokat, savanyúságokat és finom pékárukat is kínál a vásárlóknak. – Az egyik ritkaság a svéd uborkasaláta, ezt sokan szeretik, illetve nagy szenzáció a szőlő befőtt is – mondta. Az őstermelő kérdésünkre arról is beszélt, nem vette észre, hogy kevesebb lenne a vásárolója, ez annak is köszönhető, hogy legutóbb két éve módosított az árakon. Hozzátette, elképzelhető, hogy a multiknál vannak olcsóbb termékek, amit viszont ő készít, az biztosan száz százalék gyümölcs és zöldség.