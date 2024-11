Katona József törzszászlós, és Kereszti Bendegúz őrmester beszélgetésünk elején nem is nagyon érti, miért hír ez nekünk, civileknek. Ahogy az aznap este történteket elevenítik fel, minden mozzanatnál igyekeznek kiemelni: tettükben nincsen semmi különleges, hiszen csak a munkájukat végezték. Azt, amelyiket bármelyik rendőr megtett volna. Éppen ettől lettek különlegesek.

rendőr sztori: ha kell, életet mentenek, ez csupán a munkájuk része

– Együtt voltunk szolgálatban, mikor a bejelentés megérkezett hozzánk – emlékezett vissza Katona József. – Egy tűzesethez riasztottak minket, és mivel közel voltunk, mi értünk ki elsőnek. A tűz Kaposváron a 67-es út mellett lévő egykori vendéglátóipari egység melléképületében keletkezett. Az utcán már várt minket négy ember, akik illuminált állapotban voltak, és tájékoztattak bennünket, hogy egy társuk még bent van az égő épületnél, de járni nem képes. A kapu nyitva volt, így be tudtunk menni. Az égő lakásrész előtt találtunk rá a férfira, akiről mint utóbb kiderült, egy érsebészeti műtéten esett át napokkal korábban és a tűz előtti nap engedték haza. Ezért nem tudott még járni. Ekkor felkaptuk, és őt is biztonságos helyre szállítottuk. Mint később kiderült, egy gázpalack is volt az épületben, ami különösen megnehezítette a mentést, és aztán majd az oltást is.

Katona József már közel 30 éve szolgál rendőrként, de társa Kereszti Bendegúz is évek óta szolgál. Mindketten elmondták, hogy az évek alatt, igaz változó gyakorisággal, de előfordulnak ilyen helyzetek, amikor szinte gondolkodás nélkül kell helyesen cselekedni. Ez a rendőr dolga, nincs ebben semmi különleges.

– Volt már olyan, hogy két nap alatt két lakástűzhöz is hívtak minket – vette át a szót Kereszti Bendegúz. – De olyan is, hogy évek teltek el két olyan tűzeset között, ahol a mi intézkedésünkre is szükség volt. Ezt nem lehet kiszámítani, egyszerűen készen kell állni, és a helyén kezelni ezt a dolgot.

Minden rendőr munkája, hogy ha kell életet is ment

Az életmentés a rendőri munka velejárója, így József és Bendegúz elmondása szerint nem is számolják, hány alkalommal kerül rá sor pályafutásuk során. De szerintük ebben sem különlegesek, minden rendőr így van ezzel.