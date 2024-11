Ahogy fogalmaz „ami ötven éve új volt, az most már régiség”, így már azóta is folyamatosan keres új emlékeket, hogy megtalálja a legérdekesebb, legkülönlegesebb retró darabokat. A gyűjtésben leginkább lemezjátékok, bádogjátékok, illetve különféle fiús járművek dominálnak, különös figyelemmel a retró szocialista, keleti blokk járművekre. - Mindenkinek megvan a maga érdeklődési köre, én inkább azokat a játékokat keresem, amelyek egy-egy történelmi korszakot tükröznek, mint például a szocialista éra járművei – mondta Vörös Gyula.

Ami ötven éve újdonság volt, ma már retró

Az évek során a gyűjtőképessége is folyamatosan fejlődött. Korábban sokat járt régiségpiacokra.

Nagyon hamar kimerült az ismerősök és család tagjaink köréből a választék, ezért kezdtem el a budapesti antikvitásokat is böngészni.

Az internetes piacok pedig új lehetőséget adtak a gyűjtésre.

Bár Kaposváron nem találkozhatunk olyan mértékű retró játékos közösséggel, mint más nagyvárosokban, Vörös Gyula szerint nem egyedülálló jelenség, hogy valaki szenvedéllyel gyűjti a régiségeket. Sokan foglalkoznak társasjátékokkal is, de nálunk inkább olyan típusú darabok vannak, amelyek a türelemjátékokat, a gondolkodást helyezik előtérbe, mint például a két egér az egérlyukban – mondta, miközben elmesélte, hogy ő maga is rendelkezik néhány ilyen darabbal.

Az, hogy miért szívügye a gyűjtés, egyértelmű. Fontosnak tartom az emlékek felidézését és az értékmentést. A régi korok tárgyi emlékei segítenek abban, hogy jobban megértsük a múltat és kapcsolatba kerüljünk vele – tette hozzá. Véleménye szerint a múzeumok nem foglalkoznak kellőképpen ezzel a témával, így a gyűjtők és az érdeklődők feladata, hogy továbbra is megőrizzék ezeket az értékes darabokat. Vörös Gyula úgy látja, hogy az internet rengeteg lehetőséget ad a gyűjtőknek.

A Facebookon is rengeteg játékot árulnak, így könnyebb összegyűjteni és megőrizni azokat az emlékeket, amelyek a múltat idézik

– mondta a gyűjtő.