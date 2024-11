A Balaton egyre sósabbá válása aggasztó méreteket ölt – a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudósai arra figyelmeztetnek, hogy a változás komoly fenyegetést jelenthet a magyar tengerben élő állatokra és növényekre.

Veszélyben a Balaton? Fotó: Bach Máté

Miért válik egyre sósabbá a Balaton vize?

A kutatók szerint a folyamat mögött több tényező áll, amely mind víznek a tó egyre változókémiájához. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei azt tapasztalták, hogy az esős napok száma csökken, egyre több víz párolog el a tóból. Ezért a megmaradt vízben több lesz a só, ami sósabbá teszi a tavat, és egyre több gondot okoz az ott élő állatoknak és növényeknek.

Kevesen gondolnák, de a mindennapi háztartási eszközeink, mint a mosogatógép, mosógép is hozzájárul a Balaton problémájához. A mosogatószer és a szennyvízzel a tóba kerülő sók növelik a sósabbá válás ütemét, és ezt a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet sem hagyta szó nélkül.

A klímaváltozás nem csak a forróbb nyarakat hozza el, hanem a Balaton vizét is egyre melegebbé teszi. A Limnológiai Intézet adatai szerint ez a folyamat felgyorsítja a párolgást, ami még magasabb sókoncentrációhoz vezet.

Milyen változások várhatók a Balaton élővilágában?

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói szerint a sókoncentrációjának növekedése nem csak egy szám a vízkémiai elemzésekben, ez a változás sokkal több, mint amit elsőre gondolnánk. A tó élővilágára gyakorolt ​​hatás már most érezhető, az algák elszaporodása miatt a víz egyre gyakrabban zöldül be, ami rendkívül kellemetlennek tűnik, de az oxigénszint is csökkenhet a vízben. Ez rossz hír a halaknak, akik így kevesebb oxigénhez jutnak, és veszélyben lehetnek.

Az invazív fajok, például a vándorkagyló és a kosárkagyló, egyre nagyobb számban jelennek meg a Balatonban. Ezek a jövevények elszaporodva kiszoríthatják a helyi fajokat, és veszélybe sodorhatják a tó természetes ökoszisztémáját.

A tudósok folyamatosan vizsgálják a tavat és keresik a megoldásokat, hogyan lehetne lassítani a folyamatot és javítani a Balaton vízminőségét. A legfontosabb, hogy mindenki odafigyeljen a tó védelmére, azaz kevesebb szennyezést engedjünk a vízbe, és figyeljünk arra, hogy mit használunk a háztartásban, ami végül a tóba kerülhet.