A robotika játékos formája és könnyű elsajátíthatósága révén szinte azonnali sikerélményt nyújt mind a diákok, mind a tanárok számára. Számos olyan készséget és képességet fejleszt a diákokban, amit a tanulók hasznosítani tudnak a klasszikus oktatási rend során más tantárgyaknál is, a résztvevő pedagógusoknak pedig motiváló, hogy új, izgalmas eszközökkel képesek lekötni a gyerekek figyelmét. Bár a Yettel digitális oktatási programja, a ProSuli a korábbi években csupán kiegészítő tevékenységként kínálta az iskoláknak a robotikaoktatást, ennek ellenére a ProSuli robotika az elmúlt három évben az egyik legnagyobb szereplőjévé vált a hazai robotikaversenyeknek: a 2024 tavaszán rendezett versenytalálkozón már az ország minden tájáról érkezve 46 csapat (92 diák és 40 kísérőtanár) mérte össze tudását.

ProSuli robotika 2.0, magasabb szintre emelve

A mostani, 2024/2025-ös tanévben a ProSuli tanárképzési és biztonságos internet oktatási tevékenysége mellett kiemelt szerepet kap a robotikaoktatás is: az eddigi egyszeri éves versenykoncepciót egy komplett, egész tanévet átívelő, koordinált felkészülés és egy regionális, majd országos versenysorozat váltja fel.

A versenysorozat egy őszi-téli jelentkezési és felzárkózási időszakkal kezdődik, ahol a ProSuli robotikában jártas iskolák mellett új intézmények, csapatok jelentkezését is várják, illetve ebben az időszakban pályázhatnak az intézmények ingyenes robotkészletre is. A felkészülést ingyenesen elérhető oktató videósorozattal és konzultációs lehetőséggel támogatják a szervezők. Ezt követően egy tavaszi regionális selejtező és elődöntő sorozat veszi kezdetét. Az itt sikeresen szereplő csapatok vehetnek részt a 2025 májusára tervezett ProSuli Robotika Országos Döntőn. Ezen a döntőn a nyertes csapat megkapja ‘az év legjobbja’ címet, illetve jutalma, hogy iskoláját és Magyarországot képviselve részt vehet a rangos Robotex International nemzetközi robotikaversenyen, ahol más országok diákcsapataival nemzetközi porondon is összemérhetik tudásukat.