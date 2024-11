Helyi közélet 2 órája

Rendvédelemért Emlékérmet kapott Róth Zoltán tűzoltóparancsnok

Ebben az évben is kiosztották a Magyar Rendvédelmi Kar által alapított díjat, amelyet azok kaphattak, akik a munkán kívül, a mindennapokban is sokat tettek munkatársaikért, közösségükért. A díjazottak között somogyi is volt.

Harsányi Miklós Harsányi Miklós

A Belügyminisztériumban tartott díjátadó ünnepségen vehette át kedden elismerését Róth Zoltán tűzoltó alezredes, a rendvédelem területén kifejtett kiemelkedő szakmai érdekképviseleti és közösségfejlesztési tevékenységéért. Emlékérmet kapott Róth Zoltán Fotó: Katasztrófavédelem A Rendvédelemért Emlékérem célja, hogy elismerjék a magyar rendvédelem területén a rendvédelem személyi állománya szociális, szolgálati, munka- és életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett, valamint a rendvédelem személyi állománya körében végzett közösségfejlesztő munkát. A somogyi katasztrófavédelem szerdán azt is közölte: a díjat olyan civilek, személyek vagy szervezetek is megkaphatják, akik huzamosabb ideig végzett, átlagon felüli munkájukkal támogatták a rendvédelmet.

