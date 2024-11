Az alkoholos italok fogyasztását az idők kezdete óta a mindennapoktól való elszakadásként egyik lehetőségeként említik. Ahogy a világ egyre nyitottabbá válik, Magyarországon is teret nyernek a különleges italok, köztük a rum, amely mára trendi és sokak által kedvelt ital lett. Lovász Ferenc azt mondja, nem eladni akarja a termékeket, hanem felhívni rájuk a figyelmet. A kaposvári rumszakértő szerint a jövőbeni fogyasztók feladata eldönteni, melyik ízvilágot kedvelik leginkább.

Trendi ital lett napjainkra a rum. Fotók: Lang Róbert

A rum szabályai és eredete

A rum sajátos szabályok mentén készül, az egyik legkevésbé szabályozott ital a világon. Egy biztos, és ezt Lovász Ferenc is hangsúlyota: valódi rum csak a cukornád melléktermékéből, melaszból, cukornádléből (cukornád méz) készülhet. Az alkoholtartalom nem lehet 37 százalék alatt, általában 37,5 és 60 százalék alkoholtartalommal palackozzák. Az ital gyökerei egészen az arabokig vezethetők vissza, akik a lepárlás művészetét eredetileg parfümkészítés céljából fejlesztették ki.

Lovász Ferenc szerint a kezdő rumkedvelők számára érdemes fűszeres, édeskés rumokat választani, míg a haladók már élvezhetik a letisztultabb, karakteresebb ízű italokat, például a Diplomatico vagy a Dictador rumokat. Az édes ízek kedvelői Magyarországon különösen vonzódnak a rumlikőrökhöz, amelyek lágyabb, vaníliás ízvilágot kínálnak.

A rum Magyarországon még viszonylag új a közönség számára, de az ital egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A különböző ízvilágok megismerése és a rumkóstolók megszervezése hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az ital beépüljön a hazai kultúrába. Ahogy Lovász Ferenc mondta: a rum nem csak egy ital, hanem egy élmény, egy történet, amely feloldja a mindennapok feszültségét.

Ahány ország, annyi recept

A rum világa rendkívül színes, hiszen minden ország saját receptjei és hagyományai szerint készíti, ezért is nehéz az osztályozása, hiszen nincsen általánosan elfogadott szabvány például a szeszfok vagy az érlelés tekintetében. A világ rumtermelésének jelentősebb része Latin-Amerikában és a karibi térségben összpontosul. Különösen Kuba és környéke, a rumgyártás fellegvára, ahol a nádcukor-termelés a mezőgazdaság egyik fő ágazata. Három fajtáját különíthetjük el: A fehér rumokat általában koktélokhoz használják, míg az érleltebb, 3 évig tölgyfahordóban érlelt sárga vagy az öt évig érlelt fekete változatok önmagukban is kitűnően fogyaszthatók. A rum nemcsak az ízéről híres, hanem történelmi jelentőségéről is. Az angol és amerikai haditengerészet az 1700-as évektől kezdve a 20. század elejéig napi rumadagot biztosított a matrózoknak, amit gyakran citromlével és vízzel hígítva fogyasztottak, hogy megelőzzék a skorbutot. Ez a hagyomány hívta életre a híres Grog nevű italt.