– Mi Isten teljes létskálájából csak egy picurka szeletet birtoklunk; 50-60-100 évet. Mindenhol és mindenkor nem tudunk lenni, csak most tudunk, így le kell határolnunk a létezés teljes vertikumából azt, hogy mikor és hol vagyunk, és azt is meg kell mondani, hogyan vagyunk. Akivel kapcsolatban vagyok, ott ezen a szinten, ezen a szálon, ebben a minőségben építem fel a viszonyt. Mindenkor, mindenhol, mindenkinek, mindenkiért jelen vagyok.

Rumszauer atya hangsúlyozta: az Istennel való kapcsolat Márián keresztül valósul meg. Mária egy volt közülünk, amikor megtestesült méhében az Ige. Akkor az egész emberi nemet emelte fel erre a méltóságra. Az előadó szemléletes példára utalt, nevezetesen a kismamaságra, amikor a várandósság kihat a nő egész személyiségére. Minden gondolata a születendő kisded körül forog, az élet valamennyi dimenzióját áthatja e helyzet. Tűsarkú helyett alacsony sarkú cipőt kezd el hordani, s kiemelten figyel az étrendjére, a pihenési idejére, a kulturális szokásaira. Természetesen ez az állapot a kapcsolatokban is megmutatkozik. S hogy miként van jelen Isten a Szűzanyában? Ugyanígy!

– Akkor, amikor a paradicsomkertben az első emberpár vétkezik, Isten elindul keresésükre. Ádám, hol vagy? – kérdezi, és változatlanul fenn akarja tartani a kapcsolatot vele, aki elbújt, elrejtőzött. Mikor rejtőzünk el valaki elől, mikor nem vesszük fel a telefonját, mikor fordítjuk el arcunkat? Akkor, ha nem szeretnénk tartani a kapcsolatot az illetővel. Ádámnak és Évának az ősbűn miatt vált terheltté az Istennel való kapcsolatuk. Úgy tűnik, az Úr ennek ellenére akarja az emberrel a kapcsolatot, hiszen keresi, hívja. Ez azért fontos momentum számunkra, mert a Boldogságos Szűz Mária az egyetlen létező, akit nem sújt az áteredő bűn terhe és a következménye. Benne az Isten meg tudja mutatni, hogy milyennek akarta a kapcsolatot, a jelenlétet az emberrel – magyarázta.

– Mivel a Szűzanya bűn nélküli, ablak az öröklétre, ablak Isten végtelen tervére, így rajta keresztül bátran belepillanthatunk. Isten teljesen és tökéletesen birtokba veszi Máriát, kitölti a méhét és ez örömmel, földöntúli boldogsággal és békével tölti el; Mária készségesen átadja magát annak az Istennek, aki hiánytalanul, fogyatkozás nélkül be akarja tölteni – emelte ki, majd röpke művészettörténet órát rögtönzött.

– Nyáron Franciaországban jártam, számos gótikus katedrálisba is betértem. A gótikus katedrálisoknak van egy kötelező stiláris eleme. A főhajó kapubéllet fölötti timpanonban Jézus Krisztust, mint az univerzum urát és az utolsó ítéleten trónoló bírót szokták ábrázolni. A gótika a mennyei boldogságot lehozza ide a földre. A mennyei fény a tisztaságot, az örömöt akarja a földön képviselni. Ezért olyan kecsesek a falak, s árasztanak be oly sok fényt a templom ablakai. Igenám, de a mennyei örök boldogságba a halál árán juthatunk csak be.