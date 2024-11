A két kezével csinálta a Fülesre hajazó szamarat lécekből – építés közben elégedetten nézett végig a Barátihegy központjában álló betlehemen Kolompár István. A látvány festői, mert a közeli ingatlan oszlopain faragott indiánfejek, előtte egy hatalmas, ősrégi szánkó áll, ezt szintén a romák renoválták. Innen már új, aszfaltos út vezet innen a településrész belsejébe.

Fotó: Lang Róbert

– Nagy segítség ez, mert az óvodás, iskolás gyerekek nem lesznek nyakig sárosak – mondta Károlyi Jánosné. – Már biciklivel és babakocsival is lehet közlekedni erre.

– Már nem kell botorkálnunk a kátyúk között – tette hozzá Balogh József, karján a csokitól maszatos arcú, kétéves kisfiával.

Járhatatlanok voltak a baráti utak, ezt akárki megtapasztalta, ha erre vetődött.

– Javasoltuk a polgármesternek, hogy kavicsot hozzanak, hogy normális körülmények között tudjunk közlekedni, de a kavicsokkal nem mentünk előre, mert ha jött egy eső, akkor az út ugyanúgy járhatatlanná vált – mondta Kolompár István, az öreglaki roma nemzetiségi önkormányzat vezetője. – Most hihetetlen, hogy új útjaink vannak, örül az egész település. Az új utakkal elindult valami Barátiban.

Barátihegyen 250-300-an élnek, az óvodába 28 hátrányos helyzetű roma gyermek jár. Kolompár István nem tagadta, hogy a külterületen vannak még putrik, de igyekeznek felzárkóztatni őket, mert ha többen összefognak, akkor előrébb jutnak. Egy rászoruló családot igyekeznek támogatni, mert csupán négy lécre akasztott szőnyeg a hajlékuk.

– Rávezetjük a baráti embereket, hogy jobb életük is lehet – bizonygatta Kolompár István. – Szeretem a közösségemet, és jó érzés segíteni másokon. Ezért csinálom...

Az Arany János utcába vezető útszakasz mintegy 800 méter hosszan kapott új burkolatot, és a temető és a kápolna felé is elkészült egy vadonatúj út. Jövőre többet terveznek: szeretnének normális buszmegállót építeni, hogy a gyerekek ne ázzanak a buszra várva, a helyi Szűz Mária parkot kiszélesíteni, és biciklitárolót építeni, és a ravatalozó felé vezető utat is felújítani. Kovács Károly, Öreglak polgármestere elmondta, hogy az elmúlt időszakban hat új külterületi utat építettek, és adtak át a községben 120 millió forintból. Kolompár István a barátihegyi közlekedés megújításáért köszönetet mondott Móring József Attilának, a térség országgyűlési képviselőjének, és Neszményi Zsolt somogyi főispánnak is.