A seprőgépekkel a kiemelt közterületeken, a szegélyes utakon és a hozzájuk tartozó járdákon dolgoznak a Kaposvári Hulladékgazdálkodás (KHG) munkatársai. A legkisebb géppel, mely 240 liter hulladékot tud összegyűjteni, a Kossuth téren és környékén találkozhatnak a járókelők. A Mathieu márkájú, fülkés jármű 1-2 köbméter hulladékot képes összeszedni. Korábban az utakon használták, de mióta a negyedik gépet is megvásárolta az önkormányzat, a járdák a fő munkavégzési területei. A gépek mozgékonyak, és kis helyen is elférnek.

Ezzel az új seprőgéppel is találkozhatunk Kaposvár utcáin. Fotók: Lang Róbert

Szilágyi Ádám, a KHG ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a legújabb járművel, a RAVO-val akár 5 köbméternyi hulladéktól, az őszi időszakban falevéltől tudják megszabadítani az utcákat. Ezt a mennyiséget egy nap alatt összegyűjti a gép. A vezetőfülke padlója átlátszó, ezért a sofőr rálát a szívócső torkára. Szükség esetén a szélességén tud állítani, illetve elakadáskor hamarabb észreveheti a problémát.

Szilágyi Ádám arról is beszélt, ősszel a parkokat és a jobban fásított területeket kell több alkalommal is megtisztítaniuk. Ilyenkor havonta körülbelül 100 tonna hulladékot gyűjtenek össze.

A falevelek hasznosítására egyelőre nincsen lehetősége a KHG-nak, a szennyeződések miatt nem szabad komposztálni a leveleket. A házaktól begyűjtött zöldhulladékot és falevelet azonban telephelyükön ledarálják, majd komposztálják. Az így keletkezett anyagot a telephelyen belül használják fel. A társaság célja azonban az, hogy termékké minősíthessék a komposzt­anyagot, és értékesítsék, valamint a virágosításkor a város közterületein is felhasználhassák.

Idén is márciustól gyűjtötték a lakossági zöldhulladékot Kaposváron. Eddig már több mint 2100 tonnát szállítottak el az ingatlanok elől.