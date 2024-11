Az odaadó és áldozatos munkát díjazták a szociális munka napja alkalmából megrendezett ünnepségen, ahol a Füred Rock Színkör műsora szórakoztatta a sokszor embert próbáló munkát végző szakembereket. – Önök támogatást nyújtanak azoknak is, akik a legelesettebbek, akik a legrászorultabbak, akikről a társadalom sokszor megfeledkezik – mondta Szita Károly, polgármester köszöntőjében. Hozzátette: ez a munka egész embert kíván és sokszor lelkileg is megterhelő a szakemberek számára, ezért fontos a köszönet. – Minden tettükkel bizonyítják azt, hogy van még emberség van a világban és ezért hálásak vagyunk önöknek – fogalmazott a polgármester.

Fotók: Kovács Tibor



Skiba Nagy Evelin gyerekfejlesztőként dolgozik a kaposvári Biztos Kezdet Gyerekházban, már negyedik éve segíti a családokat az intézményben. Azt mesélte, sok nehézséggel és nehéz élethelyzettel találkozik a mindennapokban, de igyekszik mindig a feladatra koncentrálni és segíteni azoknak, akiknek legnagyobb szükségük van rá. – Nagyon szeretem a munkám, hiszen látom, hogy fejlődnek a gyerekeknek és a szülők is. Mindig kapok visszajelzést a munkámról az óvodából, vagy az iskolából. De az is nagyon jó, hogy változatos a munka, mindig más emberekkel kerülök kapcsolatba, ez nekem nagyon testhez álló – fogalmazott az Ökumenikus Segélyszervezet gyerekfejlesztő munkatársa. Nagyon meglepődött az elismerésen. – Csak kísérőként jöttem, amikor meghallottam a nevem, akkor jöttem rá, hogy én is díjazott vagyok – mesélte a szakember.

A városháza dísztermében tartott ünnepségen Szita Károly polgármester elismerő okleveleket adott át és gratulációját fejezte ki azoknak a szociális területen dolgozó szakembereknek, akik állami kitüntetésben részesültek a szociális munka napja alkalmából.

A Szociális Munka Napja alkalmából Polgármesteri Elismerő Oklevelet vehettek át:

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

1. Tokai-Légrádi Szilvia

2. Patcai Katalin

Kaposvári Szociális Központ

3. Kult Brigitta

4. Kiss József Andorné

5. Dunai Anikó

6. Szászné Balog Aranka

7. Orsós Krisztina